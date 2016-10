Zur Person

Klaus Pflieger war in verschiedene Ermittlungen und Prozesse gegen Terroristen eingebunden, so gegen die Rote Armee Fraktion, den Mordanschlag von Mölln, den Brandanschlag auf die Lübecker Synagoge oder das Oktoberfestattentat. Von 2001 bis 2013 war er Generalstaatsanwalt von Württemberg. In seinem Buch "Gegen den Terror" beschreibt Pflieger die Entwicklung des Terrorismus in Deutschland.