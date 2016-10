Kaiser's Tengelmann Geld und Filialen für die Gemüter

In den Verhandlungen rund um die Supermarktkette Kaiser's Tengelmann sind die Beteiligten offenbar einer Lösung nah. Doch wie könnte die aussehen? Jeder will ein Stück vom Kuchen haben.

Von Ingrid Bertram, WDR

Stillschweigen haben die Beteiligten, sprich die Handelsbosse und ver.di, schriftlich miteinander vereinbart. Und tatsächlich dringt nicht mehr als ein kleiner Zweizeiler zu dem ersten Etappensieg gestern durch. Darin ist zu lesen, dass man sich darauf geeinigt habe, die Beschwerde gegen die Ministererlaubnis zurückzuziehen - mehr dazu erst am 18. Oktober. Die Frage ist jetzt: zu welchem Preis? Denn hinter verschlossenen Türen verhandeln nicht nur Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub, Rewe-Chef Alain Caparros und Edeka-Chef Markus Mosa. Am Tisch sitzen auch Mitstreiter wie Norma-Vorstand Gerd Körber und Markant-Geschäftsführer Franz-Friedrich Müller, die ebenso wie Rewe Beschwerde gegen die Ministererlaubnis erhoben haben. Alle drei müssen diese also zurückziehen, um den Weg für die Übernahme durch Edeka frei zu machen. Und das werden sie nicht umsonst machen, glauben Wirtschaftsexperten.

Lösungen gibt es – wie im Fall E.ON Ruhrgas

Auch wenn der Streit um Kaiser's verfahren scheint, so gibt es doch Fälle in der Vergangenheit, die vergleichbar sind. Zum Beispiel die Übernahme von Ruhrgas durch E.ON im Jahr 2003. Auch damals legten wie bei Kaiser's das Kartellamt und die Monopolkommission ihr Veto gegen die Übernahme ein, schließlich ging es um die bis dato größte Übernahme in der deutschen Energiewirtschaft. Und auch damals gab es eine Ministererlaubnis, die das Veto aushebeln sollte.

Und noch eine Parallele: Gegen die Ministererlaubnis legten neun Energieunternehmen Beschwerde beim Oberlandesgericht in Düsseldorf ein: Der Berliner Energiehändler Ares, der finnische Produzent Fortum Oil and Gas, die Energiehändler Ampere und Trianel, die Stadtwerke Aachen, Rosenheim und GGEW aus Bensheim, der unabhängige Energieanbieter Concord Power und das Branchenschwergewicht Energie Baden-Württemberg AG (EnBW). Anders als beim Streit um Kaiser’s waren die Mitstreiter kleiner und daher wohl kaum in der Lage, Ruhrgas zu übernehmen. Aber genauso wie Norma und Markant hatten die Beschwerdeführer "ein berechtigtes Interesse, ihre Position am Markt nicht zu gefährden", glaubt Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft.

Übliche Wirtschafts-Deals

Auch damals kam es zu einer Einigung: Die neun Beschwerdeführer zogen ihre Beschwerde zurück, nachdem E.ON ihnen ordentliche Zusagen gemacht hatte: Strom- und Gaslieferungen zu Vorzugsbedingungen, Anlagen und Beteiligungen sowie Geldzuschüsse. Insgesamt kostete all dies E.ON nach eigenen Angaben 90 Millionen Euro.

Auch wenn es ein wenig nach Bestechung riecht, in der Wirtschaft sind diese Deals durchaus üblich: "Side payments" nennen das Ökonomen. Bei der Aufteilung von Plus zwischen Edeka und Rewe soll letztlich Tengelmann-Chef Haub auch an die Rewe-Gruppe 80 Millionen Euro gezahlt haben, damit der Deal zustande kam.

Eine Lösung für Kaiser's Tengelmann?

Am Fall E.ON Ruhrgas lässt sich ablesen, worum es hinter den Türen bei den Verhandlungen um Kaiser’s geht: Um Geld und Beteiligungen. Jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben, glaubt auch Christan Rusche. Schließlich zählt in der Region am einzelnen Standort jede kleine Filiale. Denn je größer die eigene Kette, desto besser die Konditionen beim Lieferanten. Die gute Nachricht: Eine Zerschlagung der Kette und der anschließende Ausverkauf würden kaum einem der Beteiligten weiterhelfen. Die Chancen für eine Einigung stehen also nicht schlecht.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 07. Oktober 2016 um 13:12 und 15:11 Uhr