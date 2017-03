Sein riskantes Geschäftsmodell wurde dem Unternehmen und am Ende mehr als 500.000 Kunden zum Verhängnis: 2011 ging der Billigstromanbieter Teldafax in die Knie - nun wurden zwei Ex-Manager des Unternehmens wegen Insolvenzverschleppung zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Fast sechs Jahre nach der Pleite des Billigstromanbieters Teldafax sind die beiden ehemaligen Vorstandsvorsitzenden zu Bewährungsstrafen und Sozialstunden verurteilt worden. Das Landgericht Bonn sprach den früheren Vorstandschef der Insolvenzverschleppung sowie der Verletzung von Buchführungspflichten schuldig; er erhielt eine Freiheitsstrafe von insgesamt 16 Monaten. Im Prozess hatte er geschwiegen.

Sein Vorstandskollege, der die Vorwürfe teils gestanden hatte, wurde mit elf Monaten etwas milder bestraft. Neben Sozialstunden kommen auf die beiden Ex-Manager außerdem hohe Gerichtskosten und zahlreiche Zivilklagen früherer Kunden zu. Ursprünglich hatte sich in dem Prozess auch noch ein dritter Vorstand verantworten müssen. Das Verfahren gegen ihn war aber gegen eine Zahlung von 20.000 Euro eingestellt worden.

Riskantes Geschäftsmodell wurde Teldafax zum Verhängnis

Die Pleite von Teldafax 2011 gilt - gemessen an der Gläubigerzahl - als bisher größte Unternehmensinsolvenz der deutschen Geschichte. Ein besonders riskantes Geschäftsmodell lockte zunächst viele Kunden an: Teldafax gehörte zu den Unternehmen, die günstige Strom- und Gaspreise über Vorauszahlungen boten. Den Kunden wurde meist für drei Jahre ein günstiger Preis garantiert. 2008 aber stieg der Strom-Einkaufspreis deutlich und das Unternehmen geriet in Schwierigkeiten. Als dann noch das Wachstum nachließ und gleichzeitig der Fiskus hohe Nachforderungen an Stromsteuer verlangte, brach das Geschäftsmodell zusammen. Nach Feststellung des Gerichts war Teldafax spätestens Mitte 2009 insolvent. Ein Insolvenzantrag wurde aber erst Mitte 2011 gestellt.

Hoffnung für Geschädigte

Der Insolvenzverwalter soll zudem chaotische Verhältnisse in der Zentrale in Troisdorf bei Bonn vorgefunden haben. Auf der ersten Gläubigerversammlung des Unternehmens stellte er unmissverständlich klar: "Hier haben Leute versucht, mit dem Unternehmen Geld zu verdienen auf Kosten anderer."

Für die Teldafax-Geschädigten gibt es aber laut Insolvenzverwalter noch Hoffnung: Anfang 2016 sprach er als Zeuge im Prozess schon von einem Betrag in Höhe von 250 Millionen Euro, den er bei Großgläubigern erstritten habe. Und das soll noch nicht das Ende sein. "Das Verfahren wird weiterhin intensiv betrieben", sagt ein Sprecher.