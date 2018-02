CDU-Generalsekretär Merkel benennt Tauber-Nachfolger

Kanzlerin Merkel will heute einen Nachfolger für CDU-Generalsekretär Tauber benennen. Die schnelle Reaktion wird als Zeichen an ihre Kritiker gewertet, die eine personelle Erneuerung der Partei fordern.

CDU-Chefin Angela Merkel will heute in den Spitzengremien ihrer Partei den Nachfolger von Generalsekretär Peter Tauber benennen. Der 43-jährige Tauber will nach gut vier Jahren im Amt seinen Rückzug erklären.

Damit will er ermöglichen, dass schon auf dem CDU-Parteitag am 26. Februar in Berlin ein Nachfolger gewählt werden könne, hieß es in Parteikreisen. Es habe für ihn seit langem festgestanden, diesen Schritt im Zusammenhang mit einer Regierungsbildung zu vollziehen.

Tauber war seit Dezember 2013 Parteimanager, eigentlich ist er bis Dezember gewählt. Wen die Kanzlerin als Nachfolger vorschlagen wird, blieb zunächst offen, genauso wie der Zeitpunkt, zu dem ein neuer Generalsekretär sein Amt antreten würde.

Personelle Erneuerung gefordert

Die Entscheidung Merkels zur raschen Wahl eines Nachfolgers von Tauber wurde in der CDU auch als Zeichen an ihre parteiinternen Kritiker gewertet. Sie verlangen seit dem schlechten Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl im September 2017 eine personelle Erneuerung in Partei und Regierung.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 19. Februar 2018 um 06:00 Uhr.