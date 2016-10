Krieg in Syrien Neue Sanktionen gegen Russland?

Lange genug habe Russland bei Friedensgesprächen zu Syrien mit den Verhandlungspartnern gespielt, sagt CDU-Europapolitiker Brok im ARD-Morgenmagazin und fordert härtere Sanktionen gegen das Land. Ihm pflichten auch andere bei.

In Anbetracht der katastrophalen Lage in Syrien und der Bombardierung Aleppos hat der CDU-Politiker und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europa Parlament, Elmar Brok, Russland scharf kritisiert: Moskau habe die vorangegangenen Gespräche und Verhandlungen über eine friedliche Lösung des Konflikts offensichtlich dazu genutzt, Zeit zu gewinnen, um in dem Krieg militärisch überlegen zu sein. "Wir müssen sehen, dass Russland nur mit uns gespielt hat", sagte Brok im ARD-Morgenmagazin und forderte härtere Sanktionen gegen das Land.

Er sprach sich insbesondere für technologische Sanktionen aus, die die Entwicklung und Herstellung von Waffen hemmen - "wie wir das schon zu Zeiten des Kalten Krieges gemacht haben." Unmittelbar könne den Menschen in Aleppo nur ein Truppenabsatz am Boden helfen. "Aber wer wäre in Deutschland bereit, Bundeswehrtruppen dorthin zu schicken?" Alternativ schloss Brok nicht aus, ausgesuchte Rebellen mit Flugabwehrraketen auszustatten.

Elmar Brok, CDU, im Gespräch mir Christiane Meier

Röttgen: "Dinge beim Namen nennen"

Für neue Sanktionen gegen Russland plädierte auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen. "Eine Folgen- und Sanktionslosigkeit schwerster Kriegsverbrechen wäre ein Skandal", sagte der CDU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung".

Scharfe Kritik übte Röttgen an den europäischen Regierungen. Diese hätten viel zu kurz und nur "pflichtschuldig" getan, was unbedingt getan werden müsse: die Dinge beim Namen zu nennen. "Das Mindeste, was Europa aufbringen muss, ist eine klare Sprache, die ein Kriegsverbrechen ein Kriegsverbrechen nennt", verlangte der Außenpolitiker. Wirtschaftssanktionen würden zwar nicht kurzfristig wirken, aber langfristig in Putins "Folgenkalkulation" mit eingehen, argumentierte Röttgen.

Erneute Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats

Unterdessen beantragte Russland eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu Syrien. Wie Diplomaten mitteilten, soll der UN-Syriengesandte Staffan de Mistura bei der Sitzung per Videoschaltung über die Lage in Aleppo berichten. De Mistura hatte zuvor gewarnt, der Osten von Aleppo werde bis Ende des Jahres "komplett zerstört" sein, sollten die von Russland unterstützten syrischen Regierungstruppen ihre Angriffe wie bisher fortsetzen.

Die russische Regierung erklärte, es sei bei einem französischen Resolutionsentwurf für eine Waffenruhe in Aleppo zur Zusammenarbeit bereit. Der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault war zuvor nach Moskau gereist, um für den Resolutionsentwurf zu werben. Der UN-Sicherheitsrat hatte bereits wiederholt über den Entwurf, der auch einen Stopp der Luftangriffe auf Aleppo vorsieht, beraten. Russland hatte zunächst erklärt, die Initiative nicht zu unterstützen.