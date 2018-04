Deutschland beteiligt sich nicht an einem Militärschlag in Syrien - diese Aussage der Kanzlerin findet die FDP "bedauerlich". Außenpolitiker Lambsdorff nannte die Idee eines Angriffs nachvollziehbar.

Kanzlerin Angela Merkel hat einer deutschen Beteiligung an einem möglichen Angriff auf Syrien eine klare Absage erteilt. Eine Entscheidung, die die FDP kritisch sieht. Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff nannte die Haltung "bedauerlich". "Sollten unsere Partner Unterstützung brauchen und eventuell anfordern, dann sollte das zumindest nicht von vorneherein ausgeschlossen sein", sagte Lambsdorff.

Idee eines Militärschlags für FDP nachvollziehbar

Die NATO-Verbündeten USA, Frankreich und Großbritannien erwägen einen militärischen Vergeltungsschlag gegen Syrien für den mutmaßlichen Giftgas-Einsatz in der Stadt Duma.

Lambsdorff sagte, er finde es in der aktuellen Situation richtig, wenn Deutschland an der Seite der westlichen Partner stehe. "Wenn Frankreich, Großbritannien und Amerika der Meinung sind, in einer solchen Situation ein militärisches Signal senden zu müssen, dann ist das vor dem Hintergrund dieses fürchterlichen Chemiewaffenangriffs eine Entscheidung, die wir als Freie Demokraten auch nachvollziehen können."

Kauder warnte vor neuem Kaltem Krieg

Unions-Fraktionschef Volker Kauder nannte hat die aktuelle Konfrontation "besorgniserregend". In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" warnte er, "dass wir nicht wieder in einem Kalten Krieg mit immer neuen Brandherden landen". Man müsse das Gespräch mit Kreml-Chef Wladimir Putin suchen, damit "in der Weltpolitik wieder das Prinzip der Vernunft herrscht", forderte Kauder. Scharf kritisierte Kauder den Tonfall von US-Präsident Donald Trump. Dessen Äußerungen seien "verstörend".

Vor Merkel hatte sich bereits Außenminister Heiko Maas gegen ein militärisches Eingreifen Deutschlands ausgesprochen. Er betonte aber auch, dass sich der Westen in dieser Frage nicht auseinanderdividieren lassen dürfe und deutete damit eine mögliche politische Unterstützung eines Militärschlags an.