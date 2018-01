Nach dem schweren Orkan "Friederike" normalisiert sich der Verkehr langsam wieder. Laut Bahn sollen die Metropolen am Vormittag wieder per Zug erreichbar sein. Im Straßenverkehr ist noch Geduld gefragt.

Nach dem Abzug von Orkan "Friederike" hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr am Morgen wieder aufgenommen. "Wir erwarten, dass bereits im Laufe des Vormittags alle Metropolen Deutschlands - mit Einschränkungen - wieder mit dem Fernverkehr erreichbar sein werden. Für das Wochenende erwarten wir einen weitgehend normalen Verkehr", schrieb die Bahn auf ihrer Seite.

Weiterhin Verspätungen

Wegen Einschränkungen auf Strecken im Norden komme es allerdings weiterhin zu Ausfällen und Verspätungen. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen seien noch wichtige Strecken gesperrt.

Über 200 beschädigte Streckenabschnitte waren der Bahn am Morgen bekannt. Weitere könnten hinzukommen. "Wir fliegen aktuell Strecken mit Hubschraubern ab", sagte ein Bahnsprecher am Morgen. Ist die Strecke frei müsse erst ein Zug ohne Fahrgäste fahren, bevor sie endgültig für Züge mit Passagieren freigegeben werden kann.

Im Süden Deutschlands läuft der Schienenverkehr wieder weitgehend normal, Regionalzüge verkehrten laut Bahn weitgehend planmäßig.

Hohe Schäden nach Orkantief "Friederike"

tagesschau 12:00 Uhr, 19.01.2018, Anna Bauch, NDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-367015~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Viel los" auf den Straßen

Wegen der Gefahr umstürzender Bäume soll die Autobahn 7 an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hessen in Richtung Süden laut Polizei voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt bleiben.

Geduld im Autoverkehr war am Morgen weiterhin auch in Nordrhein-Westfalen gefragt. Viele Pendler seien von der Bahn auf das Auto umgestiegen, sagte ein Sprecher von Straßen.NRW. Darum sei auf den Autobahnen und Bundesstraßen "viel los". Besonders betroffen sei in Nordrhein-Westfalen vor allem die Region um Düsseldorf.

Vereinzelt sorgen auch Aufräumarbeiten für Stau. Die A30 zwischen Hörstel und Ibbenbüren war am Morgen in Richtung Osnabrück noch von einem Baum versperrt. Die Aufräumarbeiten sollten voraussichtlich bis zum späten Nachmittag dauern. Auch auf der A1 zwischen Münster und Hamm konnte es streckenweise noch zu Sperrungen kommen.

Stromausfälle im Osten

Am Morgen waren in Ostdeutschland noch rund 14.000 Haushalte und Betriebe ohne Strom. Wie lange die Reparaturarbeiten andauern würden, sei noch nicht absehbar, sagte eine Sprecherin des Netzbetreibers Mitnetz. Manche Leitungen und Anlagen seien nicht erreichbar, da Waldgebiete und Straßen noch blockiert oder gesperrt seien.

Mindestens acht Tote

Der schwerste Orkan seit elf Jahren in Deutschland hatte hierzulande mindestens acht Menschen das Leben gekostet. Im thüringischen Bad Salzungen musste die Bundeswehr ausrücken und einen von einem umfallenden Baum erschlagenen Feuerwehrmann bergen.

Ein 64-Jähriger war in Benndorf im Kreis Mansfeld-Südharz vom Dach eines Hauses etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Auch ein 34-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen, nachdem er in Hohenmölsen im Burgenlandkreis durch einen umstürzenden Baum getroffen worden war.

500 Millionen Euro Schaden

Nach einer Schätzung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat "Friederike" einen versicherten Schaden von rund 500 Millionen Euro verursacht. Damit liege "Friederike" deutlich hinter "Kyrill". Der Sturm hatte vor elf Jahren mehr als zwei Milliarden Euro Schaden verursacht.

1/17 Orkan "Friederike" fegt über Deutschland hinweg Vollbild Von West nach Ost fegte der Orkan "Friederike" am Donnerstag über Deutschland hinweg und schlug eine Schneise der Verwüstung, hier in Leipzig in Sachsen. Insgesamt kamen in Deutschland acht Menschen ums Leben. | Bildquelle: ZB

Chaos auch in Nachbarländern

Auch die Nachbarländer Deutschlands waren von "Friederike" betroffen: Auf Gleisen und Straßen in den Niederlanden ging nichts mehr, der Amsterdamer Flughafen Schiphol strich kurzzeitig alle Flüge. Zwei Männer kamen durch herabfallende Äste und umgestürzte Bäume ums Leben. In Belgien starb eine Autofahrerin.

In Polen waren zeitweise 50.000 Menschen ohne Strom. Zwei Menschen wurden verletzt, als heftiger Wind zwei Busse in West- und Zentralpolen von der Straße abbrachte, wie polnische Rettungskräfte mitteilten.

Tschechien hingegen wurde weitgehend von schweren Schäden durch "Friederike" verschont. In der nordwestlichen Region um Decin (Tetschen) an der Grenze zu Sachsen kam es zu Stromausfällen. An rund 20 Bahnstrecken mussten umgestürzte Bäume entfernt werden.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 18. Januar 2018 um 22:30 Uhr.