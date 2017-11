Schulz bei Steinmeier Druck auf die SPD - von allen Seiten

Bundespräsident Steinmeier hat SPD-Chef Schulz zu Gesprächen über eine Regierungsbildung empfangen. Es ist nicht klar, ob er ihn in die Pflicht genommen hat. Dennoch: Die SPD steht unter Druck - auch weil die Union den alten Partner umwirbt.

Von Sabine Müller, ARD-Hauptstadtstudio

Man sieht es ihm nicht an, so wie er lächelt. Aber als Martin Schulz am Nachmittag die Stufen zum Schloss Bellevue hinaufgeht, da trägt er eine ziemliche Last auf den Schultern. Der Druck auf den SPD-Chef ist enorm.

Die Union agiert in dieser Situation mit Zuckerbrot und Peitsche. Der bayerische CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer argumentiert mit staatspolitischer Pflicht zur Verhandlung. "Ich glaube, dass in dieser Situation eine Verweigerungshaltung nicht verantwortbar ist, sondern ich fordere die SPD auf, dass sie in die Gespräche eintritt", sagt er.

Mit möglichen Geschenken locken

Andere Unionsleute wollen die SPD gut vier Wochen vor Weihnachten mit möglichen Geschenken locken - etwa einer Rentenreform inklusive Solidarrente.

Der Druck aus der Union ist eine Sache, aber da ist ja auch noch der Druck aus der eigenen Partei. Klar, es gibt auch die, die - wie Schulz bisher - immer noch sagen, dass für sie eine Große Koalition keine Option ist. Uli Grötsch, SPD-Generalsekretär in Bayern, sagt: "Wir unterscheiden uns gerade in den für uns wichtigen Themen Arbeit, Rente, Familie, Bildung, Forschung und Entwicklung, Umwelt diametral und elementar von der Union. Deshalb halte ich eine Koalition mit der Union nach wie vor für ausgeschlossen."

Aber es gibt eben auch immer mehr Stimmen, die danach rufen, man müsse mit der Union reden - ohne eine Vorfestlegung und einen Automatismus Richtung Große Koalition.

Die Zukunft der SPD

tagesschau 16:00 Uhr, 23.11.2017, Ariane Reimers, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="/multimedia/video/video-349729~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Ein anderes Tagesprogramm

Außerdem wird die Möglichkeit hoch und runter diskutiert, eine unionsgeführte Minderheitsregierung zu tolerieren, was Schulz am Montag noch abgelehnt hatte. Heute zieht er vor dem Treffen mit dem Bundespräsidenten erstmal ein anderes Tagesprogramm durch. Auf einer Demonstration in Berlin gegen den geplanten Arbeitsplatzabbau bei Siemens gibt er den Arbeiterführer. Schulz sagt: "Damit wir noch ein bisschen mehr Gewinn machen, schmeißen wir die Leute raus. Das ist asozial!"

Thomas Kreutzmann, ARD Berlin, zum Treffen von Schulz und Steinmeier

tagesschau 15:00 Uhr, 23.11.2017, Thomas Kreutzmann, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="/multimedia/video/video-349689~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Gut eine Stunde lang geredet

Um kurz vor drei Uhr fährt Schulz zusammen mit einem Berater pünktlich am Schloss Bellevue vor, wird in Steinmeiers Büro geführt, wo die beiden eine gute Stunde lang reden. Auf den Fotos, die das Bundespräsidialamt veröffentlicht, sind die Gesichter ziemlich ernst. Wie bei allen Gesprächen, die der Bundespräsident in dieser Woche geführt hat, gibt es hinterher keine Presseunterrichtung.

Aber Steinmeiers Position ist klar. Der Bundespräsident will eine Neuwahl vermeiden. Und Menschen, die Steinmeier gut kennen, glauben nicht, dass er einer Minderheitsregierung viel abgewinnen kann. Er ist ein Typ, der auf maximale Stabilität setzt. Nimmt Steinmeier seinen alten Parteifreund Schulz in die Pflicht? Wie geht es jetzt weiter für die SPD?

Beratungen im Willy-Brandt-Haus

Seit 17 Uhr sitzt Schulz im Willy-Brandt-Haus mit dem Rest der Parteiführung zusammen. Parteikollegen wie SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel waren bei der Ankunft sehr wortkarg. Er sagte: "Wir werden heute Abend schlicht und einfach alles beraten und werden sehen, was dabei herauskommt."

Soweit man hört, wollen die Teilnehmer heute Abend nicht mehr vor die Mikrofone treten. Die Öffentlichkeit soll morgen informiert werden. Bisher ist aus den Beratungen nichts nach außen gedrungen.