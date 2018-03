Die SPD-Basis hat den Weg frei gemacht für eine neue Große Koalition unter Führung von Kanzlerin Merkel. Die Mitglieder stimmten mit einer klaren Mehrheit von rund 66 Prozent dafür.

Nach fünf Monaten politischer Unsicherheit haben die SPD-Mitglieder den Weg für eine neue Große Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) frei gemacht. Beim Votum über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag stimmte eine klare Mehrheit von 66,02 Prozent der Mitglieder mit Ja, wie die SPD mitteilte.

Es wird bereits die dritte Große Koalition für die seit 2005 regierende Merkel. "Wir haben jetzt Klarheit: Die SPD wird in die nächste Bundesregierung eintreten", sagte der kommissarische Parteichef Olaf Scholz nach Bekanntgabe des Ergebnisses.

Insgesamt wurden 378.437 Stimmen abgegeben. Stimmberechtigt waren 463.722 Mitglieder. Die Beteiligung lag damit bei 78,39 Prozent. 239.604 Mitglieder stimmten mit Ja, 123.329 mit Nein. Das gab der für die Auszählung zuständige Schatzmeister Dietmar Nietan bekannt. 161 Tage nach der Bundestagswahl geht damit die bislang längste Regierungsbildung in die Endphase. Die Wahl Merkels zur Kanzlerin ist für den 14. März im Bundestag geplant.

Tina Hassel, ARD Berlin, zum Votum der SPD-Mitglieder

tagesschau24 10:00 Uhr, 04.03.2018







Enttäuschung bei Juso-Chef Kühnert

Viele SPD-Politiker zeigten sich nach dem Votum erleichtert. Die designierte Parteivorsitzende Andrea Nahles sprach von einem guten Ergebnis. "Ich bin froh, dass jetzt so gekommen ist", sagte sie. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schrieb auf Twitter: "Danke für die leidenschaftliche Debatte der letzten Wochen. Jetzt: Vernünftig regieren und die SPD erneuern."

Enttäuscht äußerte sich dagegen der Juso-Vorsitzende und GroKo-Gegner Kevin Kühnert. "Sind angetreten, um zu gewinnen. Daher erstmal: Enttäuschung", schrieb er auf Twitter. Die Kritik an der GroKo bleibe.

CDU-Chefin Merkel begrüßte das Ergebnis. "Ich gratuliere der SPD zu diesem klaren Ergebnis und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes", wurde sie in einer Twitter-Nachricht ihrer Partei zitiert. CDU-Vize Julia Klöckner nannte es gut, dass bei der SPD endlich Klarheit herrsche. "Das ist in dieser Situation das einzig Richtige und Verantwortungsvolle", sagte sie. "Machen wir uns also gemeinsam an die Arbeit."

Kritik - aber auch Glückwunsch - von der Opposition

Anders sah das die AfD. Sie nannte das Votum und das Zustandekommen der Großen Koalition eine Katastrophe für Deutschland. "Spätestens 2021 kommt die Quittung. Bis dahin werden wir als stärkste Oppositionspartei für eine vernünftige und nachhaltige Politik im Interesse der Bürger kämpfen", twitterte die Partei.

Die Generalsekretärin der FDP, Nicola Beer, bezeichnet die Zustimmung der SPD-Basis als "erwartbar". Die Partei habe mehr Angst vor Neuwahlen als "vor weiterer Marginalisierung" in einer neuen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel, schrieb sie auf Twitter.

Linken-Chef Bernd Riexinger sagte in einer ersten Reaktion, die SPD sei erneut Steigbügelhalter für eine Große Koalition unter Merkel. Die SPD hätte sich vielmehr für neue Mehrheiten einsetzen sollen. Sie gehe geschwächt und teilweise gespalten in die neue Regierung.

Glückwünsche dagegen kamen vom früheren Grünen-Chef Cem Özdemir. "Habemus GroKo: Glückwunsch!", twitterte er. "Konstruktive Opposition, bereit zum Dialog - für Infrastruktur der Chancen & für unsere liberale Gesellschaft - in der man sich frei bewegen, frei atmen & frei äußern kann. Für Klima, Europa & wertegeleitete Außenpolitik frei von schmutzigen Deals."

SPD-Pressekonferenz zum Mitgliederentscheid

tagesschau 8:50 Uhr, 04.03.2018







Als nächstes: die Postenfrage

Nun stellt sich die Frage, wer welchen Posten bekommt. Dies sollte wegen des Argwohns an der Basis bewusst vom Ergebnis des Mitgliederentscheids entkoppelt werden. Den SPD-Vorsitz soll Andrea Nahles als erste Frau in der Geschichte der Partei bei einem Sonderparteitag am 22. April übernehmen. Bis dahin führt Olaf Scholz die SPD kommissarisch. Der Hamburger Bürgermeister soll Bundesfinanzminister und Vizekanzler werden. Die SPD-Spitze will die Besetzung ihrer sechs Ministerien - darunter auch Außen und Arbeit/Soziales - in den kommenden Tagen bekanntgeben. Mit Spannung wird erwartet, wer das Auswärtige Amt bekommen wird.

Die CSU wird wohl an diesem Montag ihre drei Ministernamen publik machen. Bekannt ist, dass CSU-Chef Horst Seehofer das Ressort Innen, Bauen und Heimat übernehmen soll. Zudem bekommt die Partei Verkehr und Entwicklung. Die CDU entsendet folgende Minister in das Kabinett: Peter Altmaier (Wirtschaft), Jens Spahn (Gesundheit), Ursula von der Leyen (Verteidigung), Anja Karliczek (Bildung), Julia Klöckner (Agrar), Helge Braun (Kanzleramt).

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 04. März 2018 um 10:00 Uhr.