SPD-Parteitag Schulz knöpft sich die Kanzlerin vor

Mit scharfen Attacken auf die Kanzlerin hat SPD-Kanzlerkandidat Schulz seine Partei auf den Wahlkampf eingestimmt. Schulz warf Merkel vor, sich inhaltlichen Debatten zu verweigern. Das komme einem "Anschlag auf die Demokratie" gleich.

Mit einer umjubelten Rede hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz seine Partei zu einem kämpferischen Wahlkampf aufgerufen. Vor den Delegierten eines Bundesparteitags in Dortmund griff Schulz Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel scharf an und warf ihr vor, sie verweigere sich im Bundestagswahlkampf einer Auseinandersetzung über Inhalte.

Während die SPD Konzepte vorstelle und Stellung beziehe, "wird auf der anderen Seite geschwiegen", sagte Schulz. Denn es gibt ja Angela Merkel - das reicht ja." Das sei ein erfolgreiches Modell 2009 und 2013 gewesen. "Nicht mehr im Jahre 2017!", rief Schulz unter dem Beifall der etwa 6000 Delegierten und Gäste.

Wenn das Parteihauptquartier einer Regierungspartei beschließe, die Debatte um die Zukunft des Landes zu verweigern, nehme sie in Kauf, dass die Menschen nicht zur Wahl gingen. Das komme einem Anschlag auf die Demokratie gleich.

Gerechtigkeit im Fokus

Ausführlich ging Schulz auf das Thema Gerechtigkeit ein. Er sehe es als seine Herausforderung, "den Wandel zu gestalten und zugleich für Gerechtigkeit zu sorgen", sagte Schulz weiter. Es sei "die Mission" der SPD, "die Würde des Menschen in Zeiten gewaltiger Umbrüche zu sichern, Fortschritt zu gestalten, aber den Menschen immer in seinen Mittelpunkt zu stellen".

Als Herausforderungen nannte Schulz "die Frage, wie wir aus technologischen und wirtschaftlichen Innovationen sozialen Fortschritt machen", und "wie wir unsere Gesellschaft in einer Zeit rasanter Veränderungen zusammenhalten". Auch gehe es um die Stärkung des demokratischen Europa und "wie wir den Frieden sichern in einer Welt, in der der Frieden bedroht ist".

Bedingungen für Koalitionsvertrag

Beim Thema Familienpolitik versprach Schulz, er werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem die Ehe für alle nicht verankert ist. Dieselbe Bedingung stellen Grüne und FDP, die Union lehnt bislang eine Öffnung der Ehe ab.

Massiv ging Schulz die AfD an, die er eine "NDP-light" nannte. Die SPD müsse alle Kräfte mobilisieren und dafür sorgen, dass die AfD nicht dem nächsten Bundestag angehöre.

Herzensthema Europa

Im außenpolitischen Teil seiner Rede warf Schulz der Regierung vor, zu Verstößen gegen europäisches Recht und den Geist Europas durch Ungarn und Polen zu schweigen. Unter anhaltendem Beifall kritisierte er die Verhaftung Tausender Oppositioneller und Journalisten in der Türkei als "Skandal". Er rief den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf: "Lassen Sie diese Menschen frei!"

US-Präsident Donald Trump nannte er einen "irrlichternden Präsidenten". Merkels Kritik an Trump bezeichnete er als zu unkonkret. Die Delegierten quittierten Schulz' Rede mit rund neunminütigem Applaus.

Der Alt-Bundeskanzler macht Mut

Vor Schulz hatte Ex-Parteichef und Alt-Bundeskanzler Gerhard Schöder der Partei Mut im Wahlkampf gemacht. Schröder erinnerte an die Aufholjagd der Sozialdemokraten im Wahlkampf 2005, als die SPD die Union fast noch eingeholt hatte. Was damals ging, gehe heute auch, sagte er.

Freudige Begrüßung: Sozialdemokraten Schulz und Schröder

Kurs auf die Bundestagswahl

In Dortmund diskutiert die Partei über das Programm für den kommenden Bundestagswahlkampf. Der Programmentwurf legt den Schwerpunkt auf mehr Gerechtigkeit, eine bessere Unterstützung von Familien, höhere staatliche Investitionen insbesondere auch in die Bildung und eine Stärkung der Europäischen Union.

Bei der Steuer sollen niedrige und mittlere Einkommen entlastet und der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden. Zur umstrittenen Vermögensteuer soll es einen Prüfauftrag geben. Das Rentenniveau will die SPD bis 2030 auf dem jetzigen Stand von 48 Prozent stabilisieren, Beiträge auf 22 Prozent begrenzen.

