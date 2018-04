Mit 24.000 Neumitgliedern hatte die SPD im Vorfeld des GroKo-Votums einen regelrechten Eintrittsboom erlebt. Seitdem verliert die Partei wieder Mitglieder - knapp 6000 seit Anfang Februar.

Es werden wieder weniger SPD-Mitglieder: Nach dem Votum über die Neuauflage der Großen Koalition hat die Partei rund 6000 Mitglieder wieder verloren. 457.700 waren es am 31. März, wie die SPD auf Nachfrage der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Am 6. Februar, dem Eintrittsstichtag für die Teilnahme am Koalitionsvotum, hatte die SPD noch exakt 463.723 Mitglieder.

Eintrittswelle seit Jahresbeginn

Die Partei hatte seit dem Sonderparteitag am 21. Januar, der mit knapper Mehrheit die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union billigte, eine Eintrittswelle erlebt. Seit Jahresbeginn beantragten 24.000 Menschen ein SPD-Parteibuch.

Einige Verfechter der "NoGroKo"-Kampagne warben dabei gezielt für einen Parteieintritt, um mit einem Nein die Koalition zu verhindern. Gerade die Jusos und der linke Flügel hatten für ein Nein gekämpft, da sie einen weiteren Profilverlust fürchten. Dennoch hatte eine Mehrheit von 66 Prozent beim Mitgliedervotum für eine erneute Regierungsbildung mit der Union von Kanzlerin Angela Merkel gestimmt.

Austritte waren erwartet worden

In der Partei hieß es dazu, man habe damit gerechnet, dass einige Mitglieder wieder austreten. Dennoch sei die Mitgliederzahl seit Anfang des Jahres unter dem Strich um fast 15.000 Genossen gestiegen, betonte der Parteisprecher. Dabei kommen in der Rechnung zu den 6000 Austritten seit dem 6. Februar auch frühere Austritte sowie Sterbefälle hinzu.

Insgesamt halte aber ein positiver Wachstumstrend an: Schon 2017 sei die Zahl im Saldo um rund 10.000 SPD-Mitglieder gewachsen. Damit war sie zuletzt wieder vor der CDU mitgliederstärkste Partei Deutschlands.