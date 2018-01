"Es kann gelingen", hatte vor Wochenfrist Kanzlerin Merkel zur Sondierung gesagt, und so äußert sich nun auch SPD-Fraktionschefin Nahles über eine neue Große Koalition. Im tagesthemen-Interview sagte sie, beide Seiten hätten sich harte Zugeständnisse abgerungen.

"Ab morgen kriegen sie auf die Fresse" - in den Tagen nach der Bundestagswahl zählte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles zu den wortmächtigen Befürwortern eines Gangs in die Opposition. In den vergangenen Wochen aber änderte sich der Ton, und je näher die Sondierungen mit der Union rückten, desto stärker stimmte Nahles ihre Partei auf ein mögliches neues Bündnis mit CDU und CSU ein.

Nun, nach dem Ende der Verhandlungen und der Einigung auf ein 28-seitiges Papier, spricht die Sozialdemokratin von guten Ergebnissen nach harten Verhandlungen. Beide Seiten hätten sich "wechselseitig an die Schmerzgrenze gebracht" erklärte Nahles im Interview mit den tagesthemen. Das Vereinbarte werde den "Alltag der Menschen zum Besseren verändern".

Nahles hob die Verabredungen zur Stabilisierung des Rentenniveaus, das angestrebte Ende des Kooperationsverbots in der Bildungspolitik und die Absenkung des Solis hervor - hiervon würden 90 Prozent der Bürger profitieren. Zugleich sei die von der Union gewünschte Reform des Einkommensteuertarifs verhindert worden. Das trage eine sozialdemokratische Handschrift.

Andrea Nahles, SPD-Fraktionsvorsitzende, im Gespräch

tagesthemen 21:45 Uhr, 12.01.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-365017~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Wie viel Aufbruch steckt drin?

Nahles bekräftigte zugleich, SPD und Union würden das Land modernisieren - vor allem durch ein vereinbartes Einwanderungsgesetz, um das es "jahrzehntelangen Streit" gegeben habe, aber mehr noch durch eine "Trendwende" in der Europapolitik. Man strebe ein sozialeres Europa, eine engere Zusammenarbeit und mehr Zusammenhalt in der EU an. Insbesondere wolle man auf die Modernisierungsvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron eingehen.

Und die Erneuerung der Partei, für die Sozialdemokraten vor wenigen Monaten noch in die Opposition gehen wollten? Sie sei mit der Vereinbarung "nicht ausgesetzt", betonte Nahles, die SPD müsse auch "einiges anders machen". Allerdings, fügte sie hinzu, sei sie politisch tätig, um "Ziele und Werte" umsetzen zu können - "das ist der Fokus". Wer wollte, konnte da auf einmal den früheren Parteichef Franz Müntefering heraushören und sein Diktum "Opposition ist Mist".

Nahles ist jetzt überzeugt von den Möglichkeiten einer Großen Koalition. "Das kann gelingen", sagte sie, und "das kann auch für uns gut werden". Aber das hänge auch "ein Stück weit von uns selbst ab".

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 12. Januar 2018 um 21:45 Uhr.