Machtkampf in der CSU Weg frei für Söder?

Im Kampf um die Führung der CSU und des Freistaats Bayern zeichnet sich eine Entscheidung ab. Nach BR-Informationen könnte Markus Söder neuer Ministerpräsident werden, während Horst Seehofer CSU-Chef bleibt. Unklar ist, ob Seehofer sich diesen Plänen anschließt.

Angesichts des schlechten Ergebnisses der CSU bei der Bundestagswahl deutet sich im Freistaat ein Führungswechsel an. Nach BR-Informationen könnte Finanzminister Markus Söder das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen. Der bisherige Amtsinhaber Horst Seehofer würde demnach den CSU-Vorsitz behalten.

Unklar ist allerdings, ob Seehofer diesen Plänen zustimmt. Ein CSU-Sprecher widersprach den BR-Informationen. Es sei nichts entschieden.

Beratungen mit Abgeordneten und Parteispitze

Seehofer traf am Mittag in München mit der einflussreichen CSU-Landtagsfraktion zusammen, um von den Koalitions-Sondierungen in Berlin zu berichten. Zuvor hatte Seehofer eine Entscheidung über die personelle Aufstellung der Partei für den späten Donnerstag in Aussicht gestellt. "Am Abend wird alles klar sein", sagte er. Er strebe eine einvernehmliche Lösung in "Harmonie und Kameradschaft" an. Seine Gespräche mit den wichtigen Beteiligten liefen aber noch.

Nach Informationen von ARD-Korrespondent Sebastian Kraft soll Seehofer in der Sitzung jedoch gesagt haben, dass er heute keine Personalentscheidung anstrebe. Dies solle in den nächsten zehn Tagen geschehen.

Angst vor Verlust der absoluten Mehrheit

Seit dem Absturz der CSU auf nur noch 38,8 Prozent bei der Bundestagswahl wird in der Partei diskutiert, ob Seehofer noch einmal als Parteichef und Landtags-Spitzenkandidat antreten wird - oder ob er eines seiner Ämter oder beide abgibt. Die Junge Union fordert den Rückzug des 68-Jährigen als Ministerpräsident spätestens zur Landtagswahl 2018. Die Wahl des Parteivorstands steht auf dem Parteitag im Dezember an.

Seehofer hatte ursprünglich geplant, im kommenden Jahr noch einmal anzutreten. Als ein Motiv dafür galt, dass er Söder unbedingt als Ministerpräsidenten verhindern wolle. Dem Vernehmen nach hält Seehofer Söder für charakterlich ungeeignet für das Amt.