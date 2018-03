Kritik an Seehofer "Völlig überflüssige Kontroverse"

Lange hat es nicht gedauert: Innenminister Seehofer ist gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit Aussagen zum Islam in einem Interview angeeckt. Allerdings melden sich auch Verteidiger zu Wort.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat auf seine Äußerungen zum Islam viel Widerspruch geerntet - auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die historische Prägung Deutschlands sei "natürlich eine christliche, eine jüdische", sagte ihr Sprecher Steffen Seibert. Aber inzwischen lebten in Deutschland Millionen Muslime. "Auf der Basis unserer Werte und Rechtsordnung" gehöre auch deren Religion "inzwischen zu Deutschland." Merkel hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass für sie der Islam zu Deutschland gehöre.

Die neue Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), distanzierte sich von der Äußerung Seehofers. "Solche Sätze bringen uns nicht weiter", sagte sie der "Rheinischen Post".

Islam-Debatte neu entfacht

tagesschau 14:00 Uhr , 16.03.2018, Peter Dalheimer, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-385867~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Seehofers Aussagen

Anlässlich seines Amtsantritts hatte Seehofer der "Bild"-Zeitung ein Interview gegeben. Darin sagt er: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Deutschland sei durch das Christentum geprägt, dazu gehörten der freie Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Der CSU-Chef ergänzte: "Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir deswegen aus falscher Rücksichtnahme unsere landestypischen Gebräuche aufgeben."

Stegner: Wir sind nicht Nordkorea

Auch der Koalitionspartner SPD reagierte kritisch. "Wir sind nicht Nordkorea oder der Sudan, bei uns hat die Religionsfreiheit Verfassungsrang - darauf können wir stolz sein", sagte der SPD-Bundesvize Ralf Stegner dem "Handelsblatt". "Statt abstrakte Retro-Debatten wiederzubeleben, sollten sich auch die CSU-Vertreter in der Bundesregierung lieber an der praktischen Bewältigung tatsächlich vorhandener Probleme versuchen."

Ähnlich reagierte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. "Die in Deutschland lebenden Muslime gehören zu Deutschland, das gilt selbstverständlich auch für ihren Glauben", sagte der SPD-Politiker. Das Grundgesetz kenne keine Staatsreligion. "Es ist bemerkenswert, dass der Bundesinnenminister gleich an seinem ersten Arbeitstag eine völlig überflüssige Kontroverse mit seiner Regierungschefin anzettelt", sagte Weil.

"Überflüssig"

Auch FDP-Chef Christian Lindner nannte die Debatte "überflüssig". Die Grünen werfen Seehofer vor, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaden. "Seehofer nennt sich Heimatminister und das Erste, was er tut, ist rhetorisch zu spalten", sagte Parteichef Robert Habeck.

Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, sagte im SWR: "Das Timing ist auf jeden Fall falsch, wenn Moscheen in Deutschland sich derzeit nicht sicher fühlen, wenn eine Moschee oder Büros des Zentralrats der Muslime schließen müssen, weil die Terror-Gefahr so groß ist - in so einer Zeit so eine Erklärung abzugeben, ist in jedem Fall etwas unglücklich", so Sofuoglu.

Klöckner warnt vor Pauschalisierung

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner verteidigte ihren Partei- und Kabinettskollegen Seehofer. "Ich bin der Meinung, wir sollten differenzieren. Es gibt nicht den Islam und das hat Herr Seehofer so auch gesagt", sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende. Sie warnte vor Pauschalisierung: "Zu uns in Deutschland gehört keine Radikalisierung, gehören keine Fundamentalisten. Unsere Wurzel ist die christlich-jüdische. Aber natürlich gehören auch Menschen muslimischen Glaubens zu uns."

Beifall bekam Seehofer von dem zum rechten Flügel der AfD gehörenden André Poggenburg. "Diese Botschaft hat Horst Seehofer wortwörtlich unserem Grundsatzprogramm entnommen", sagte Poggenburg. "Natürlich gehört der Islam nicht zu Deutschland, im Gegensatz zu gut integrierten und rechtstreuen Muslimen in unserem Land."

Seehofers Islamäußerung: Kritik von FDP, Linken und Grünen - Lob von der AfD



16.03.2018 12:31 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.