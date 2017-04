Eigentlich sollte 2018 definitiv Schluss sein. Doch jetzt wurde bekannt: Horst Seehofer will offenbar auch nach 2018 CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern bleiben. Der Rückzug vom Rückzug hatte sich bereits länger angedeutet.

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer will entgegen früherer Ankündigungen über 2018 hinaus im Amt bleiben. Das kündigte der 67-Jährige noch vor den Gremiensitzungen am Montag einem kleinen Kreis von Parteifreunden an, berichten verschiedene Medien.

Seehofer hatte Spitzenkandidatur 2018 ausgeschlossen

In der Vergangenheit hatte er eine neuerliche Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2018 ausgeschlossen und seinen Rückzug als CSU-Chef für dieses Frühjahr in Aussicht gestellt. Zuletzt schloss Seehofer allerdings eine Fortsetzung seiner Laufbahn nicht mehr aus. Auch aus der CSU-Spitze gab es entsprechende Wünsche an ihn.

Neben Seehofers Zukunft soll am Montag auch geklärt werden, wer die CSU als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im September führt. Hier wurden zuletzt am ehesten Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt genannt.

