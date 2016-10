Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Seehofer will eines seiner Spitzenämter aufgeben. Er könne nicht ewig beide Ämter ausfüllen und verwies auf die Herausforderungen nach der Bundestagswahl 2017. Auch erinnerte er, dass es zuvor schon Ämtertrennung gegeben hatte.

Horst Seehofer will eines seiner Spitzenämter aufgeben. Er könne für die CSU nicht ewig den Libero machen, sagte der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident der "Bild am Sonntag". Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden nach der Wahl 2017 im nächsten Bundestag sieben Parteien sitzen. "Damit wir da den anderen die Stirn bieten können, brauchen wir den CSU-Chef und weitere starke Kräfte in Berlin."

Eine Ämtertrennung habe es schon früher gegeben. Dies habe gut funktioniert, etwa zwischen Alfons Goppel und Franz Josef Strauß oder zwischen Edmund Stoiber und Theo Waigel. "Wenn wir in der Bundeshauptstadt stark sind, haben wir auch in München die besten Chancen - und umgekehrt."

Zur Frage, ob er Spitzenkandidat für die Bundestagswahl werden wolle, sagte Seehofer, es sei "schön, wenn die Menschen in Bayern der Meinung sind, dass das am besten der Seehofer machen kann". "Das löst aber nicht mein Libero-Thema."

Auf die Ambitionen seines Finanzministers Markus Söder und dessen Absage an einen Wechsel nach Berlin angesprochen sagte Seehofer: "Personaldiskussionen ohne eine Strategie sind nicht erfolgreich." Ihm gehe es nun zunächst um die Strategie. "Namen habe ich an keiner Stelle genannt - weder hinter noch vor den Kulissen", versicherte Seehofer.

