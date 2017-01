Der neue SPD-Hoffnungsträger Schulz stellt sich heute der Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten vor. Die Sondersitzung wurde einberufen, nachdem er als Kanzlerkandidat und neuer Parteichef vorgeschlagen wurde. Schulz kündigte an, im Wahlkampf auf das Thema soziale Gerechtigkeit zu setzen.

Nach der Benennung von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten kommt am Mittag die Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Schulz wird sich nach Angaben von Fraktionschef Thomas Oppermann den Abgeordneten vorstellen.

Das SPD-Präsidium war gestern Abend einstimmig dem Vorschlag von Parteichef Sigmar Gabriel gefolgt, Schulz zum Kanzlerkandidaten und neuen Parteivorsitzenden zu machen. Zudem beschloss das Präsidium, dass Gabriel neuer Bundesaußenminister werden soll, da der bisherige Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident wird. Gabriels Ministerposten im Bundeswirtschaftsministerium soll die bisherige Wirtschafts-Staatssekretärin Brigitte Zypries übernehmen.

Wofür steht Schulz?

Der Merkel-Herausforderer kündigte einen Wahlkampf für soziale Gerechtigkeit an. "Die SPD hat den Führungsanspruch für diese Themen", betonte er. Seine Partei wolle einen Wahlkampf führen, um mit dem Auftrag ausgestattet zu werden, dieses Land zu führen. Man wolle, dass Menschen eine sichere Zukunft für ihre Kinder haben und alle die gleichen, fairen Chancen, sich in der Gesellschaft zu verwirklichen.

Schulz ist ein Neuling in der Bundespolitik. Wofür er innenpolitisch steht, ist unklar. Schulz gehört wie Gabriel dem eher konservativen Seeheimer Kreis innerhalb der SPD an. "Wir werden wie eine Eins, egal ob Seeheimer oder Parlamentarische Linke, hinter Martin Schulz stehen und mit ihm, denke ich, einen tollen Wahlkampf machen", versicherte der Sprecher der Parlamentarischen Linken der SPD, Matthias Miersch.

Klarheit über den Kurs könnte der Sonderparteitag in einigen Wochen geben. Hier soll Schulz dann offiziell zum Parteichef gewählt werden. Ohne Regierungsamt und unbelastet von der Kabinettsdisziplin soll Schulz dann die Kanzlerin und CDU-Chefin attackieren. Spätestens dann wird klar werden, in welche Richtung die Schulz-SPD wahlkämpft. Viel Zeit zum Warmmachen bleibt nicht: Am 24. September ist Bundestagswahl.

Jusos zu Kanzlerkandidatur

Die Kabinettsumbildung soll schneller über die Bühne gehen. Schon am Freitag könnten Gabriel und Zypries vereidigt werden. Die 63-jährige Zypries war von 2002 bis 2009 Bundesjustizministerin. Der bisherige Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) tritt am 12. Februar bei der Bundespräsidentenwahl als Kandidat der großen Koalition an - an seiner Wahl gibt es keinen Zweifel.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisierte SPD-Chef Gabriel nach dessen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur. Die Entscheidung für Schulz sei "vor allem eine Entscheidung Gabriels gegen Gabriel", sagte Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Acht Monate vor der Bundestagswahl sei mit der Entscheidung für Martin Schulz völlig unklar, wofür die SPD stehe.

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte der Deutschen Presse-Agentur, mit Blick auf "seine politische Biographie steht Martin Schulz nicht für einen sozialen Aufbruch". Er sei leider kein glaubwürdiger Vertreter einer Neuorientierung zurück zu echter sozialdemokratischer Politik.

Über dieses Thema berichtete der Brennpunkt am 24. Januar 2017 um 20:15 Uhr.