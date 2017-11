In der Nacht war noch Generalsekretär Heil zu den Journalisten geschickt worden, nun äußerte sich SPD-Chef Schulz selbst zu einer Regierungsbeteiligung. Seine Partei werde sich Gesprächen nicht verweigern. Die SPD-Basis solle dann aber entscheiden dürfen, versicherte er.

SPD-Chef Martin Schulz hat angekündigt, dass sich seine Partei Gesprächen über eine Regierungsbildung nicht verweigern werde. Einladungen anderer Parteien werde er folgen, sagte er bei einem kurzen Statement im Willy-Brandt-Haus. Es gebe aber keinen Automatismus in irgendeine Richtung, machte er deutlich.

Seinen Sinneswandel begründete er auch mit einem "dramatischen Appell" Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiers. Er habe sehr vertrauensvoll mit diesem gesprochen, so Schulz. Die SPD sei sich ihrer Verantwortung für Deutschland und Europa bewusst.

Er legte sich aber weder auf Regierungsbeteiligung, noch auf Partner fest. Alles werde in den kommenden Wochen intensiv in der Partei und Fraktion diskutiert. Über eine mögliche Beteiligung der Sozialdemokraten an einer Regierungsbildung werde er die Basis abstimmen lassen, so Schulz. Fragen ließ er nach seinem Statement nicht zu.

Martin Schulz Statement: SPD-Mitgliederabstimmung bei möglicher Regierungsbeteiligung

Kein GroKo-Automatismus

Die Gesprächsoffenheit der SPD bedeutet auch nach den Worten der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer keinen Automatismus: "Gespräche bedeuten für uns nicht ein unmittelbares, automatisches Go für eine GroKo, das ist ganz und gar nicht so, sondern wir werden über die Möglichkeiten sprechen, die es gibt, um in Deutschland eine stabile Regierung zu haben." Zwischen Neuwahl und Großer Koalition gebe es auch andere Möglichkeiten. Für die SPD sei eine Minderheitsregierung grundsätzlich denkbar.

Lange Beratungen im Willy-Brandt-Haus

Bereits am Vormittag hatte die SPD für die kommenden Tage und Wochen intensive Gespräche angekündigt. Die SPD werde "konstruktiv an einem Ausweg aus dieser verfahrenen Situation mitarbeiten", hieß es in einer Erklärung der Parteispitze. Daraus ging allerdings nicht hervor, mit wem und worüber die Gespräche geführt werden sollen.

Gestern beriet die SPD-Führung lange darüber, ob sie sich weiter gegen ein mögliches Regierungsbündnis mit der Union sperrt. Im Anschluss an die Gespräche im Willy-Brandt-Haus sagte Generalsekretär Hubertus Heil, man werde zunächst das weitere Verfahren von Bundespräsident Steinmeier abwarten. Die SPD sei aber zu Gesprächen bereit. "Die SPD ist der festen Überzeugung, dass gesprochen werden muss. Die SPD wird sich Gesprächen nicht verschließen", sagte Heil.

Steinmeier lädt Parteichefs ein

Bundespräsident Steinmeier lud die Parteichefs von Union und SPD in der kommenden Woche zusammen ins Schloss Bellevue ein. Dabei soll es um Lösungen für die derzeit verfahrene Regierungsbildung gehen, teilte die Sprecherin des Bundespräsidenten mit. Nach einem Termin werde noch gesucht.

Dies beflügelt die Spekulationen, dass es nach den gescheiterten "Jamaika"-Sondierungen zu einer Wiederauflage der Großen Koalition oder der Duldung einer Unions-Regierung durch die SPD kommen könnte.

Am Sonntagabend hatte die FDP die Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis von Union, FDP und Grünen abgebrochen. Das Staatsoberhaupt hatte die Parteien daraufhin eindringlich zu einem neuen Anlauf für eine Regierungsbildung aufgerufen.