Martin Schulz will Brüssel und das Europaparlament verlassen - und in die Bundespolitik wechseln. Das bestätigte der SPD-Politiker dem ARD-Europastudio. Am Morgen will er sich erklären. Offen ist, welche Rolle er in Berlin übernehmen wird.

Der SPD-Europapolitiker Martin Schulz strebt den Wechsel in die Bundespolitik an. Er bestätigte dem ARD-Europastudio in Brüssel, sich nicht um eine weitere Amtszeit als Präsident des Europäischen Parlaments bewerben zu wollen. Am Morgen will er sich in Brüssel erklären.

Kanzlerkandidat oder Außenminister?

Zuvor hatte bereits die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, Schulz solle nach Angaben aus Parteikreisen auf Platz eins der nordrhein-westfälischen SPD-Landesliste bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr antreten. Diese Entscheidung sei am Mittwochabend in Kreisen der Landespartei bereits kommuniziert worden. Weiterhin offen sei aber die Rolle, die Schulz in der Bundespolitik für die SPD übernehmen könnte.

Der Rheinländer gilt in der SPD bei der Suche nach einem Kanzlerkandidaten als mögliche Alternative zum Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel. Auch als möglicher Nachfolger für Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist Schulz im Gespräch. Die große Koalition hat sich Mitte November auf Steinmeier als gemeinsamen Kandidaten bei der Bundespräsidentenwahl im kommenden Februar geeinigt.

Mehr zum Thema MoMa-DeutschlandTrend: Schulz vor Gabriel als SPD-Kandidat