Den Freiburgern sind 16 Jahre unter dem grünen Oberbürgermeister Salomon genug. Doch die Alarmstimmung in dessen Partei bleibt aus - die Grünenspitze sieht das Wahlergebnis gelassen.

Nach 16 Jahren im Amt ist ab Juli Schluss für Dieter Salomon als Oberbürgermeister im baden-württembergischen Freiburg. Mit 30,7 Prozent der Stimmen unterlag der OB aus dem Lager der Grünen am Sonntag deutlich gegen den parteilosen Martin Horn, der die Unterstützung der SPD als Rückendeckung hatte und sich 44,2 Prozent der Wählerstimmen sichern konnte. Doch an der Spitze der Grünen sorgt der Wechsel im Freiburger Rathaus für wenig Unruhe.

Grüne: Wunsch nach Wechsel nach so langer Zeit normal

Die Abwahl Salomons deute noch nicht auf einen politischen Umschwung in Baden-Württemberg, weg von ihrer Partei hin, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock. "Nach 16 Jahren ist es in vielen Kommunen so, dass die Leute dann irgendwann sagen, jetzt brauchen wir auch mal jemand anderen an der Spitze", sagte Baerbock, das sei immerhin "das Wesen unserer Demokratie".

Und auch Co-Parteichef Robert Habeck bleibt gelassen und begründet das Wahlergebnis im Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" mit "lokalen Entwicklungen" in Freiburg.

Sie sehen Salomons Niederlage recht gelassen: Grünen-Chefin Annalena Baerbok... ...und der Parteivorsitzende Robert Habeck.

Zu konservativ, zu nah an der CDU?

Das klingt alles weniger nach großem Paukenschlag und alarmierender Signalwirkung. Auch die Südwest-Grünen hatten die Ursachen für den Umschwung eher in Freiburg direkt gesucht: Die Wechselstimmung bei den Einwohnern sei unterschätzt worden, ebenso wie vielleicht einige Wahlkampfthemen, die hohen Mieten etwa. Horn hatte verstärkt mit einem stärkeren Engagement für sozialeren Wohnungsbau für sich als OB-Kandidaten geworben.

Auch eine zu große Nähe zur CDU könnte aus Sicht der Südwest-Grünen ein Grund für den Wahlentscheid gegen Salomon sein, immerhin hatte der heute 57-Jährige während seiner Amtszeit betont mit den Christdemokraten kooperiert und einen konservativeren Politikstil angeschlagen.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende im baden-württembergischen Landtag, Andreas Schwarz, betonte gegenüber dem SWR, man solle "die Kirche im Dorf lassen" und verwies ebenfalls auf lokale Gegebenheiten. Trotzdem habe ihn der Wahlausgang überrascht. In Freiburg herrsche eine hohe Lebensqualität, Salomon müsse also "vieles richtig gemacht haben".

SPD: "Prototyp des grünen Aufstiegs" abgewählt

Bei der SPD klingt das alles nicht ganz so gelassen, das Wahlergebnis wird deutlicher als Triumph gewertet. Immerhin sei "der Prototyp des grünen Aufstiegs in Baden-Württemberg abgewählt" worden, sagte die baden-württembergische SPD-Generalsekretärin Luisa Boos.

Als Salomon im Jahr 2002 zum Stadtoberhaupt in Freiburg gewählt wurde, war er der erste grüne Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt und wurde zur Symbolfigur seiner Partei. Vor der Wahl war er als möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gehandelt worden. Nun will er in den Ruhestand zu gehen. "Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt", sagte Salomon.

