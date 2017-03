Der "Schulz-Effekt" hat nicht gereicht für einen Machtwechsel im Saarland. Die SPD muss bei den kommenden Wahlen mehr als den Kanzlerkandidaten bieten. Die Linkspartei drängt die Genossen daher zu klareren Koalitionsaussagen. Die CDU sieht sich dagegen im Aufwind.

Die Sozialdemokraten hatten sich ein viel besseres Abschneiden ihrer Partei erhofft und wurde gestern im Saarland enttäuscht. Für SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat die Wahlniederlage aber mit Besonderheiten in dem Bundesland zu tun. Die Schwäche der kleinen Parteien habe bei der Landtagswahl eine "sehr spezifisch saarländische Konstellation" ergeben, sagte Barley im ZDF-Morgenmagazin. Es seien nur eine Große Koalition oder Rot-Rot möglich gewesen. "Da haben sich die Leute dann eben entschieden", sagte Barley.

Schulz-Effekt war da - nur nicht so stark

Auch den viel beschworenen Schulz-Effekt habe es gegeben - nur eben nicht so stark wie erwartet. Vor der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten habe die SPD aber noch deutlich hinter dem jetzt erzielten Ergebnis gelegen. "Da ist schon ein Effekt zu sehen", sagte Barley. Aber: "Wir wären gerne deutlich stärker geworden."

Den jetzt laut gewordenen Vorwurf, das schlechte Abschneiden habe auch mit der programmatischen Substanzlosigkeit von Schulz zu tun, wies Barley zurück. "Martin Schulz hat in diesen zwei Monaten schon mehr Inhalte gebracht, als ich mich bei Frau Merkel daran erinnern kann", sagte sie. Barley sprach sich außerdem dafür aus, auch bei der Bundestagswahl offen zu sein und ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf zu ziehen.

Linkspartei für klarere Koalitionsaussagen

Das sieht die Linkspartei anders. Deren Vorsitzende Katja Kipping forderte als Lehre aus der Saarland-Wahl klarere Koalitionsaussagen für die Bundestagswahl von Seiten der Sozialdemokraten aber auch von den Grünen. "Wenn ein Mitte-Links-Bündnis gelingen soll, und die CDU nicht weiter an der Macht bleiben soll, dann braucht es klare Ansagen von allen Beteiligten", sagte Kipping am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Ansagen zu der Option Rot-Rot im Saarland seitens der SPD seien "diffus und unbestimmt" gewesen. "Es hat gereicht, um die Angstmache dagegen zu befeuern. Es hat aber nicht gereicht, um Begeisterung dafür zu entfachen, wie eine mögliche Gerechtigkeitswende, wie ein möglicher Politikwechsel, aussieht." Ähnlich äußerte sich Linken-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Dietmar Bartsch.

NRW-Spitzenkandidat der CDU, Armin Laschet, erwartet einen schweren Wahlkampf in seinem Bundesland.

Als Absage an Rot-Rot-Grün werten Spitzenpolitiker der CDU den deutlichen Wahlsieg der Christdemokraten an der Saar. Ein Selbstläufer werden die anstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen dennoch nicht, warnt der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende Armin Laschet und Spitzenkandidat seiner Partei. Er erwartet trotz des Erfolgs einen schwierigen Wahlkampf in seinem Bundesland. "Wir haben Rückenwind, aber gewonnen ist da noch gar nichts. Es wird schwer", sagte er ebenfalls im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf die Abstimmung am 14. Mai.

"SPD-Funktionäre sind keine Wähler"

Einen Seitenhieb auf den SPD-Kanzlerkanidaten Schulz verkniff sich Laschet nicht. "Alles, was da gesagt wurde, dass der Schulz-Zug nun alles überrollt und alles ändert, das hat sich nicht bewahrheitet", sagte Laschet. Mit Blick auf das Hundertprozentergebnis, das Schulz bei seiner Wahl zum SPD-Chef erhalten hatte, fügte Laschet hinzu: "Die erste Erkenntnis ist: SPD-Funktionäre und Parteitage ist was anderes als Wähler."

Die Grünen wollen hingegen das Scheitern bei der Saar-Wahl möglichst schnell abhaken und nehmen nun die nächsten Landtagswahlen und die Bundestagswahl ins Visier: "Die Alternative zu uns ist eine GroKo", sagte Özdemir nach der Abstimmung. "GroKo heißt Streit, GroKo heißt Stillstand fürs Land. Das Gegenteil von dem, was Deutschland jetzt braucht." Zugleich rief Özdemir im ZDF-Morgenmagazin seine Partei dazu auf, beim Kernthema Umweltschutz inhaltlich auf Kurs zu bleiben. "Ich rate uns dazu, dass man jetzt mit kühlem Kopf an den Themen festhält", sagte Özdemir. Der Klimawandel mache keine Pause. Außerdem seien alternative Energien und Antriebe die neuen Schlüsseltechnologien, auf die die deutsche Wirtschaft setzen müsse, sagte Özdemir.

In der deutschen Wirtschaft gibt es allerdings einige Vorbehalte hinsichtlich eines Politikwechsels. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer warnte vor einer rot-rot-grünen Bundesregierung. Er befürchtet für diesen Fall eine Beeinträchtigung der Wirtschaftskraft in Deutschland. "Wenn ein SPD-Kanzler (...) einer rot-rot-grünen Regierung vorstünde, dann müssen wir uns verdammt warm anziehen und die Schotten dichtmachen", sagte Kramer dem "Handelsblatt" Was dann an "Regulierungsvergnügen" zu erwarten wäre, "wird zu einem Rückgang der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit führen".

Schulz-Zug entgleist? Berlin nach der Saarland-Wahl

A. Reuter, ARD Berlin

