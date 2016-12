Das Bundesverwaltungsgericht hat den Rundfunkbeitrag für Unternehmen als verfassungsgemäß bestätigt. Das oberste deutsche Verwaltungsgericht wies Klagen des Autovermieters Sixt und des Discounters Netto ab.

Der Rundfunkbeitrag für Unternehmen ist rechtmäßig. Das oberste deutsche Verwaltungsgericht wies Klagen des Autovermieters Sixt und des Discounters Netto ab. Die Firmen hatten argumentiert, die Bemessung des Beitrags nach der Anzahl von Betriebsstätten, Beschäftigten und Firmenfahrzeugen sei unrechtmäßig. Unternehmen mit vielen Filialen würden klar benachteiligt. Dem folgten die Bundesverwaltungsrichter jedoch nicht. In den Vorinstanzen waren Sixt und Netto ebenfalls unterlegen.

Knapp zehn Prozent des Rundfunkbeitrags werden von Unternehmen geleistet, der große Rest von privaten Beitragszahlern. Mehrere Klagen von Privatleuten gegen den Rundfunkbeitrag hat das Bundesverwaltungsgericht in diesem Jahr abgewiesen.

Sixt kündigte an, nun Verfassungsbeschwerde einlegen zu wollen. Die Entscheidung sei in keiner Weise nachvollziehbar, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in München mit.

