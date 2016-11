Jetzt durchschnittlich 1370 Euro, im Jahr 2030 dann 1844 Euro pro Monat - Rentner in Deutschland können nach einem Medienbericht auf steigende Altersbezüge hoffen. Frauen stehen weiter deutlich schlechter da: Im Westen erhalten sie derzeit im Schnitt 586 Euro.

Die 20,8 Millionen Rentner in Deutschland können offenbar mit weiter leicht steigenden Altersbezügen rechnen. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" geht die Bundesregierung davon aus, dass die gesetzlichen Renten bis 2030 um durchschnittliche 2,1 Prozent pro Jahr steigen. Das Blatt beruft sich auf den neuen Rentenversicherungsbericht für 2016.

Demnach würden sich die monatlichen Bezüge für den "Standardrentner" von derzeit 1370 Euro auf 1844 Euro im Jahr 2030 vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben erhöhen. Bei dem "Standardrentner" handelt es sich um eine Modellperson, die 45 Jahre Beiträge eingezahlt und dabei Jahr für Jahr wie der Durchschnitt der Versicherten verdient hat.

Frauen bekommen deutlich weniger

Dem Bericht zufolge wurden 2015 im Durchschnitt an Männer 1025 Euro Rente pro Monat ausgezahlt. In Ostdeutschland war es mit 1076 Euro etwas mehr als im Westen mit 1012 Euro. Deutlicher seien die Unterschiede bei Frauen: Im Westen erhielten sie demnach im Durchschnitt 586, im Osten 838 Euro. Das liege daran, dass Frauen in Ostdeutschland häufiger erwerbstätig waren.

Allerdings sagten "niedrige Renten in der Statistik nur wenig über das Nettoeinkommen der Rentner aus", zitiert die "SZ" aus dem Rentenversicherungsbericht. So komme es zum Beispiel auch darauf an, ob und mit wem Rentner zusammenlebten. Alleinstehende Männer kämen auf ein monatliches Nettoeinkommen von 1593 Euro, alleinstehende Frauen auf 1422 Euro. Wohnten sie dagegen mit einem möglicherweise noch erwerbstätigen Partner zusammen, seien die Summen höher. Haushalte mit mindestens einem Rentner verfügen laut einer vom Bundesarbeitsministerium in Auftrag gegebenen Studie in den alten Ländern dann über ein Monatsnettoeinkommen von knapp 2600 Euro.