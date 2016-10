Zuletzt hatte Kanzlerin Merkel die Rentenkampagne des DGB scharf kritisiert, jetzt sucht sie offenbar das Gespräch. Laut einem Bericht ist ein Treffen mit der Gewerkschaft geplant. CDU-Politiker Spahn warnt derweil vor einem "Überbietungswettbewerb" mit der SPD.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich laut einem Bericht mit den Gewerkschaften über die Rentenpolitik verständigen. Für Dienstag sei ein Spitzengespräch zwischen der CDU und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) geplant, berichteten die Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Zur Verhandlungsdelegation der CDU gehören demnach sowohl Rentenexperten als auch hochrangige Politiker aus der CDU-Führung wie Fraktionschef Volker Kauder, die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und Präsidiumsmitglied Jens Spahn.

Der DGB fordert einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Kanzlerin Merkel hatte den Gewerkschaftsbund kürzlich davor gewarnt, mit einer Rentenkampagne die Angst vor Altersarmut zu befördern und somit ungewollt die AfD zu unterstützen.

"Schluss mit der Rentenpanik"

CDU-Präsidiumsmitglied Spahn rät seiner Partei in der Rentenfrage allerdings von einem "Überbietungswettbewerb" mit der SPD ab. "Wir müssen vermeiden, jetzt in einem Überbietungswettbewerb Erwartungen zu wecken, die später enttäuscht werden müssen", sagte Spahn den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland". Die Milliarden, die jetzt ins Schaufenster gestellt würden, ließen sich nachhaltig nicht finanzieren. "Zudem sollten wir endlich aufhören, die Renten-Panik zu schüren", so Spahn. Es seien mehr als fünf Mal so viele Kinder in Deutschland von Armut betroffen wie Rentner. Da liege das eigentliche Problem.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley will verhindern, dass das Rentenniveau langfristig "ins Bodenlose abrutscht".

Die SPD bringt unterdessen neue Pläne ins Spiel. So erwägt die Partei eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze. Damit solle verhindert werden, dass das Rentenniveau langfristig "ins Bodenlose abrutscht", sagte Generalsekretärin Katarina Barley der "Rheinischen Post". Um das zu erreichen müssten "starke Schultern mehr Verantwortung übernehmen".

Die Beitragsbemessungsgrenze liegt zurzeit im Westen bei 74.400 Euro Bruttoeinkommen im Jahr oder 6200 Euro im Monat und im Osten bei 64.800 beziehungsweise 5400 Euro. Auf Lohnbestandteile, die darüber liegen, entfällt bisher kein Rentenbeitrag. Eine Abschaffung der Grenze würde daher insbesondere Besserverdienende und ihre Arbeitgeber treffen.

Rentengipfel hinter verschlossenen Türen

Die Spitzen von CDU und CSU hatten am Freitagabend in Berlin über eine gemeinsame Linie in der Rentenpolitik beraten. Hauptstreitpunkt war die CSU-Forderung nach einer Ausweitung der Mütterrente, die in der CDU auf breiten Widerstand stößt. Einzelheiten zu dem Treffen im Kanzleramt wurden zunächst nicht bekannt.

Spitzengespräche zur Zukunft der Rente

