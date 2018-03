Merkels Regierungserklärung "Der Islam ist ein Teil Deutschlands"

Kanzlerin Merkel räumt in ihrer Antritts-Regierungserklärung eine Spaltung der Gesellschaft ein. Ausführlich spricht sie über Zusammenhalt und macht klar: "Der Islam ist ein Teil Deutschlands geworden." AfD-Fraktionschef Gauland greift Merkels Flüchtlingspolitik an.

Es ist 13:02 Uhr als Kanzlerin Angela Merkel ihre vierte Antritts-Regierungserklärung im Bundestag beginnt. Sie erinnert an die 171-tägige zähe Regierungsbildung und wertet dies auch als Zeichen, "dass sich in Deutschland etwas verändert hat". Die Gesellschaft sei so sehr polarisiert, dass ein so banaler Satz wie "Wir schaffen das", den sie zuvor schon häufig gesagt habe, im Herbst 2015 zum Kristallisationspunkt der Debatte geworden sei, sagte Merkel. Diese Verunsicherung hätten auch die Koalitionsparteien bei der Bundestagswahl im September 2017 zu spüren bekommen.

Es geht um Zusammenhalt

Obwohl es Deutschland wirtschaftlich gut gehe, sei der Ton rauer geworden und viele Menschen machten sich Sorgen um die Zukunft. Die Debatte über den richtigen Weg in diesen Krisen habe Deutschland gespalten, sagt Merkel. Die Frage des Zusammenhalts ziehe sich daher wie ein roter Faden durch den Koalitionsvertrag und damit die Regierungsarbeit der nächsten vier Jahre. Sie zitiert den Artikel 1 des Grundgesetzes: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Dieser Satz sei "Kern unseres Zusammenlebens". Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus hätten demgemäß "in unserem Rechtsstaat keinen Platz".

Merkel räumt eine Spaltung der Gesellschaft ein. Jetzt gehe es um Zusammenhalt.

Klare Worte zum Islam

Mit Blick auf die 4,5 Millionen Muslime, die inzwischen in Deutschland lebten, macht Merkel klar: "Der Islam ist ein Teil Deutschlands geworden." Sie wisse, dass "viele Menschen ein Problem damit haben - und das ist ihr gutes Recht." Die Bundesregierung habe aber die Verantwortung, dass der Zusammenhalt in Deutschland größer und nicht kleiner werde.

Teil der Bundesregierung ist auch Horst Seehofer, der Innen- und Heimatminister. Der CSU-Politiker hatte gesagt: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" und hatte damit eine Debatte ausgelöst, auch innerhalb der Großen Koalition.

Die Debatte um die Rolle des Islams in Deutschland erklärt sie auch zu ihrer persönlichen Aufgabe. "Insbesondere das Zusammenleben der Religionen stellt uns vor Herausforderungen." Sie fordert, Bund und Länder müssten gemeinsam zukunftsfähige Strukturen auch für den Islam finden. Sie habe Bundesinnenminister Seehofer darum gebeten, mit den Innenministern der Länder darüber zu sprechen. Sie werde gemeinsam mit den Ministerpräsidenten diesen Prozess begleiten.

"Familien stärken"

Ausführlich spricht Merkel dann vom Zusammenhalt in der Gesellschaft. Der beginne schon in der Familie. "Wenn wir Familien stärken, stärken wir den Einzelnen und gleichzeitig die Gemeinschaft." Sie erwähnt Koalitionsvorhaben wie die Erhöhung des Kindergelds ("Kinderarmut ist eine Schande"), das Baukindergeld, mehr Bildungsgerechtigkeit, die Entlastung der Arbeitnehmer und endete bei Verbesserungen in der Pflege und der Generationengerechtigkeit.

Erneut appelliert Merkel für mehr Zutrauen: "Ich bin überzeugt: Deutschland kann es schaffen", sagt sie und zitiert damit aus ihrer ersten Regierungserklärung aus dem Jahr 2005. Heute füge sie hinzu: "Deutschland, das sind wir alle."

Scharfe Kritik an Russland und der Türkei

Die Kanzlerin thematisiert auch die Außenpolitik. Mit deutlichen Worten kritisiert sie Russland und die Türkei mit Blick auf Syrien. Die Bundesregierung verurteile die Angriffe in Ost-Ghouta "auf das Schärfste". Merkel spricht vom "Regime von Assad, aber auch Russland, das dem zusieht". Auch was im syrischen Afrin passiere, sei trotz der Sicherheitsinteressen der Türkei inakzeptabel. "Auch das verurteilen wir auf das Schärfste." Die Zusammenarbeit mit dem NATO-Partner sei und bleibe schwierig, sagt sie auch mit Blick auf die weiterhin inhaftierten Journalisten.

Seit einer Woche ist Merkel als Kanzlerin vereidigt - bei der Wahl im Bundestag bekam sie lediglich neun Stimmen über der Kanzlermehrheit. Vieles deutet daraufhin, dass Merkel vierte Amtszeit ihre schwierigste wird. Hinter ihr liegt eine sechsmonatige rumpelige Regierungsbildung, und der mühsam zusammengezimmerten Großen Koalition fällt es schwer, Aufbruchstimmung zu verbreiten. Trotz einiger neuer Köpfe. "Neuaufguss genügt nicht", mahnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier denn bei der Vereidigung des Kabinetts auch mit Blick auf den Vertrauensverlust in die Politik und die von vielen empfundenen Spaltungen in der Gesellschaft.

AfD-Fraktionschef Gauland: "Merkel hat Europa gespalten"

Das Regieren ist für Merkel auch deshalb nicht leichter geworden, weil die neue Große Koalition gar nicht mehr so groß ist. Dafür ist die Opposition im Bundestag gewachsen - und bunter. Stellten in der vergangenen Legislaturperiode Grüne und Linkspartei die einzigen Oppositionsfraktionen, drängeln sich jetzt vier Parteien auf den Oppositionsbänken.

AfD-Fraktionschef Gauland vermisst Visionen bei Merkel.

Als größte Oppositionsfraktion darf die AfD als erste auf die Kanzlerin reagieren. Um kurz nach 14 Uhr tritt Fraktionschef Alexander Gauland ans Rednerpult. Er hätte sich ein bisschen mehr Pathos oder Tiefgang gewünscht, sagt Gauland an die Adresse Merkels. Er kritisiert die "Politik der offenen Grenzen", die zu "Masseneinwanderung" führe. Eine Obergrenze für Flüchtlinge gebe es weiterhin nicht. Gauland schlussfolgerte: "Die Kanzlerin hat Europa gespalten." Viele Länder würden sich "völlig zurecht" weigern, Flüchtlinge aufzunehmen.

Für die SPD spricht die Fraktionschefin. Andrea Nahles nimmt für die Regierungskoalition in Anspruch, dass sie sich der Alltagssorgen der Menschen annehme. Das gelte etwa für die Vorhaben, extreme Mieterhöhungen nach Modernisierungen zu stoppen und junge Familien mit dem Baukindergeld beim Erwerb von Wohneigentum zu unterstützen. Der Bundestag werde "hoffentlich sehr schnell" über entsprechende Gesetzesinitiativen beraten.

Für die Generalaussprache im Bundestag sind knapp drei Stunden angesetzt. Am Nachmittag diskutieren die Abgeordneten über die künftige Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik. In erster Lesung soll dann am Abend über die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in Mali beraten werden. Das Mandat für die Beteiligung an der UN-Stabilisierungsmission Minusma in dem afrikanischen Krisenland läuft in wenigen Wochen aus. Der Einsatz gilt als der gefährlichste der Bundeswehr.

Die Regierungserklärung Zu Beginn ihrer Amtszeit geben Bundesregierungen traditionell eine Regierungserklärung ab. Zuerst spricht die Bundeskanzlerin: Sie beschreibt die Pläne der neuen Regierung in den Grundzügen. Danach stellen auch die Minister ihre Konzepte vor. Auf jede einzelne Erklärung folgt eine Aussprache, in der die Parteien zu den Plänen Stellung beziehen. Im Laufe der Amtszeit können die Kanzlerin oder die Minister auch weitere Regierungserklärungen abgeben, wenn es dafür einen wichtigen Anlass gibt. Im Gedächtnis blieb vor allem die erste Regierungserklärung von Kanzler Willy Brandt. Er versprach 1969: "Wir wollen mehr Demokratie wagen."

