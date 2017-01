Die Umsetzung der Energiewende verläuft nach Ansicht des Bundesrechnungshofs alles andere als zufriedenstellend. Im Fokus der Kritik steht das Wirtschaftsministerium: Elementare Fragen etwa nach den Kosten würden nicht beantwortet, heißt es in einem internen Prüfbericht.

Der Bundesrechnungshof wirft der Bundesregierung eine mangelhafte Steuerung bei der Energiewende vor. Gegenüber tagesschau.de bestätigte ein Sprecher einen entsprechenden Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Bei Steuerung und Kontrolle der Energiewende gebe es "schwerwiegende Mängel".

"Elementare Fragen werden nicht gestellt"

Sigmar Gabriel und sein Wirtschaftsministerium stehen im Fokus der Kritik.

Im Zentrum der Kritik steht das von Sigmar Gabriel geleitete Bundeswirtschaftsministerium: "Das BMWI hat keinen Überblick über die finanziellen Auswirkungen der Energiewende", zitierte die "FAZ" aus einem noch unveröffentlichten Prüfbericht des Rechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Darin heißt es: "Elementare Fragen wie 'Was kostet die Energiewende den Staat?' oder 'Was soll die Energiewende den Staat kosten?' werden nicht gestellt und bleiben unbeantwortet". Die Frage nach der Bezahlbarkeit der Energiewende habe "noch nicht den ihr zukommenden Stellenwert". Es bestehe das Risiko, dass es immer teurer werde, die Energiewende nach vorne zu treiben.

Der Rechnungshof regt laut "FAZ" an, Obergrenzen für die Ausweitung der Kosten der Energiewende aufzuzeigen. Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit müssten als begrenzende Faktoren für die Weiterentwicklung der Energiewende wahrgenommen werden.

Zu wenig Koordination

Die Prüfer bemängeln dem Bericht zufolge auch, dass weder im Ministerium noch in der Regierung oder mit den Bundesländern ausreichend koordinierte Absprachen zur Energiewende stattfänden. Doppelarbeit und doppelte Förderungen seien eine Folge. Dem Ministerium, das seit Amtsantritt Gabriels im Jahr 2013 die Energiepolitik koordiniert, halten die Rechnungsprüfer Organisationsmängel vor. Die organisatorische Umsetzung der Energiewende sei "nicht nachvollziehbar". Neue Stellen seien ohne Bedarfsermittlung und ausreichende Begründung geschaffen worden. Es bestünden große Zweifel, ob "tatsächlich 131 zusätzliche Stellen erforderlich gewesen wären". Es würden "ineffiziente Förderprogramme aufgesetzt, verlängert und aufgestockt".

Der Rechnungshof ruft das Ministerium auf, die ihm für die Energiewende zur Verfügung stehenden jährlich fast drei Milliarden Euro zielgerichtet und effizient einzusetzen. Mitnahmeeffekte müssten vermieden und ineffiziente Förderprogramme eingestellt werden. Bislang sei es nicht gelungen, "ein funktionierendes Fördercontrolling aufzubauen".

Über dieses Thema berichtet die tagesschau am 12. Januar 2017 um 12:00 Uhr.