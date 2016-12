Europaweite Fahndung nach Anis Amri

Flüchtlingsunterkunft in Emmerich durchsucht

Verdächtiger Anis Amri wurde beobachtet, galt als Gefährder

Ausweisung scheiterte an fehlenden Ausweispapieren

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt haben Polizisten am Donnerstagmorgen (22.12.2016) eine Flüchtlingsunterkunft in Emmerich durchsucht, in der der Verdächtige Anis Amri gelebt hatte. Die Aktion, an der schätzungsweise 100 Beamte beteiligt waren, darunter Spezialeinsatzkräfte, war nach etwa einer Stunde beendet. Über das Ergebnis war zunächst nichts bekannt. Bereits am Mittwoch hatten in der Nähe des Heimes Polizisten Position bezogen.

Die Bundesanwaltschaft bittet seit Mittwochabend die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Verdächtigen, der aus Tunesien strammt. Für Hinweise wurden bis zu 100.000 Euro Belohnung ausgeschrieben. Der Generalbundesanwalt mahnte aber auch zur Vorsicht: "Bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr, denn die Person könnte gewalttätig und bewaffnet sein!"

Verfahren wegen Vorbereitung einer schweren Gewalttat

Am Mittwochnachmittag nannte NRW-Innenminister Ralf Jäger Details zum Stand der Ermittlungen nach dem Anschlag. Demnach war der Mann, der einen Lkw in einen Berliner Weihnachtsmarkt gelenkt und dabei zwölf Menschen getötet haben soll, schon länger bei den Sicherheitsbehörden im Visier. Er galt in NRW als islamistischer Gefährder und hatte Kontakte zu führenden Islamisten wie dem Prediger Abu Walaa. Nach Angaben von Jäger war er 2015 über Freiburg nach Deutschland eingereist und verwendete mehrere Identitäten. Seit Februar hielt er sich demnach vor allem in Berlin auf.

Dort wurde Amri nach Hinweisen von Bundesbehörden von März bis September dieses Jahres überwacht, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Es habe Informationen gegeben, wonach er einen Einbruch plane, um Geld für den Kauf automatischer Waffen zu beschaffen - "möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen", hieß es.

Die Observierung und Überwachung der Kommunikation sei sogar verlängert worden, habe aber keine Hinweise auf ein staatsschutzrelevantes Delikt erbracht, erklärte die oberste Berliner Ermittlungsbehörde. Es habe lediglich Hinweise gegeben, dass Amri als Drogendealer tätig und an einer körperlichen Auseinandersetzung, vermutlich in der Dealerszene, beteiligt gewesen sein könnte. Deshalb sei die Überwachung im September beendet worden. Die Sicherheitsbehörden tauschten sich laut NRW-Innenminister Jäger weiter über Amri im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum aus, zuletzt im November 2016. Im Dezember tauchte er dann nach WDR-Informationen unter.

Medien berichten über Haftstrafen

Amri stammt aus der tunesischen Provinz Kairouan, einer Salafisten-Hochburg. Er soll seine Heimat vor rund sieben Jahren verlassen haben. Tunesische Medien berichten, dass er in Abwesenheit wegen Raubes zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde. Er soll einen Lkw gestohlen haben. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, soll Amri 2011 als Flüchtling nach Italien gekommen und in einem Auffanglager auf Sizilien untergebrach worden sein. Weil er Sachbeschädigungen und "diverse Straftaten" beging, kam er demnach in Palermo vier Jahre ins Gefängnis. Nach Informationen der "Welt" wurde er wegen Gewalttaten, Brandstiftung, Körperverletzung und Diebstahls verurteilt. Mithäftlinge hätten ihn als gewalttätig beschrieben. Im Frühjahr 2015 wurde Amri laut Ansa entlassen, konnte wegen Problemen mit den tunesischen Behörden aber nicht ausgewiesen werden. Er sei dann nach Deutschland weitergereist.

Den italienischen Behörden liegen nach Information der "Welt" Fingerabdrücke von Amri vor. Sie könnten dabei helfen, offene Fragen zum Tathergang in Berlin zu klären.

Asylantrag im Juni abgelehnt

Amris Asylantrag wurde im Juni 2016 abgelehnt. Seine Ausweisung scheiterte aber an fehlenden Ausweispapieren. Die nötigen Passersatzpapiere sind nach Angaben Jägers erst am Mittwoch (21.12.2016) in Kleve eingetroffen.