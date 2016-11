Mit einer Großrazzia in zehn Bundesländern ist die Polizei gegen die radikal-salafistische Vereinigung "Die wahre Religion" vorgegangen. Bundesinnenminister de Maizière verbot die islamistische Gruppierung.

Hunderte Polizisten haben laut einer Sprecherin des Innenministeriums in zehn Bundesländern mehr als 200 Wohnungen, Büros und Lagerhallen von Organisatoren und Anhängern der radikal-salafistischen Vereinigung "Die wahre Religion" durchsucht. Bundesinnenminister Thomas de Maizière verbot die islamistische Gruppierung und die von ihr organisierten Koran-Verteilaktionen "Lies!" in deutschen Städten. Er will sich noch am Morgen in einer Pressekonferenz zu dem Verbot äußern.

Verfassungsfeindliche "Hassbotschaften"

Es bestehe der Verdacht, dass die Organisation "Hassbotschaften" verbreite, sagte die Ministeriumssprecherin. Diese seien verfassungswidrig und gegen den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet. Bei der Vereinigung handle es sich um ein "Mobilisierungsnetzwerk", das der Terroristenmiliz "Islamischer Staat" (IS) zuarbeite. Eine Vielzahl von Menschen, die nach Syrien und in den Irak ausgereist sind, habe vorher Kontakt mit der Gruppe gehabt.

Die Razzien begannen zeitgleich in zehn Bundesländern. Ein Schwerpunkt der Einsätze war Hessen mit knapp 65 Durchsuchungen - darunter allein 15 in Frankfurt am Main, wie der Hessische Rundfunk berichtete. Auch in Nordrhein-Westfalen gab es 35 Polizeiaktionen. WDR-Informationen zufolge waren die Ermittler unter anderem in Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, Bonn und Recklinghausen aktiv. Dort soll es Überprüfungen und Durchsuchungen gegeben haben. Auch in Pulheim gab es einen größeren Polizeieinsatz in einem Lager mit Koran-Ausgaben.

"Eindeutige Botschaft an die radikal-islamistische Szene"

Auch in Bayern soll es rund 35 Aktionen gegeben haben. In Niedersachsen durchsuchten die Beamten mehr als 20 Liegenschaften, in Berlin fast 20, in Baden-Württemberg gut 15, in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und in Hamburg je etwa fünf und in Bremen eine. Auch gegen jeweils einen Moschee-Verein in Baden-Württemberg und Hamburg lagen Durchsuchungsbeschlüsse vor.

Hessens Innenminister Beuth sprach von einer "eindeutigen Botschaft" an die "radikal-islamistische Szene". Mit dem Verbot der salafistischen Organisation werde bundesweit ein "wesentlicher Radikalisierungsfaktor ausgelöscht", erklärte er. Demnach wurde das Verbot auf Anregung seines Bundeslandes vorangetrieben.

Über dieses Thema berichtete das ARD-Morgenmagazin am 15. November 2016 um 07:30 Uhr.