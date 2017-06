Mönchengladbach Fußgänger bei illegalem Autorennen getötet

Bei einem illegalen Autorennen in Mönchengladbach hat ein Raser einen Fußgänger getötet

Wieder hat es ein illegales Autorennen in Nordrhein-Westfalen gegeben: In Mönchengladbach ist dabei ein 38-jähriger Fußgänger überfahren worden. Er ist tot.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag (17.06.2017) sind zwei Autos am späten Freitagabend durch die Innenstadt gerast. Nach Zeugenaussagen lieferten sich die Fahrer dabei auf einer vierspurigen Straße ein Rennen mit wilden Fahrmanövern.

Einer der Fahrer, ein 28-Jähriger mit einem schwarzen Seat, raste laut Zeugenaussagen in den Gegenverkehr, um den anderen zu überholen. Dabei überfuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit einen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Der 38-jährige Mann starb noch vor Ort im Rettungswagen. Am Unfallort sei die Geschwindigkeit auf 40 Stundenkilometer reduziert, hieß es.

Fahrerflucht nach tödlichem Unfall

Der Fahrer des zweiten Autos flüchtete von der Unfallstelle. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Seat handeln. Der schwarze Unfallwagen war nach Polizeiangaben sichtbar "aufgemotzt". Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Illegales Autorennen in Köln

Härtere Strafen für Raser gefordert

Immer wieder kommt es zu illegalen Autorennen in NRW. Seit Anfang Juni 2017 verhandelt etwa der Bundesgerichtshof über einen tödlichen Raser-Unfall in Köln. Zwei Männer waren wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die Bundesanwaltschaft fordert nun eine höhere Strafe. Der Bundesgerichtshof will am 22. Juni 2017 urteilen.

Politiker forderten bereits eine Verschärfung des Strafrechts. Eine vom Bundesrat angestoßene Initiative, die die große Koalition bis zur Bundestagswahl umsetzen will, setzt auf stärkere Abschreckung. Wer illegale Rennen veranstaltet oder daran teilnimmt, soll mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden.

Raser wegen Mordes verurteilt

Aufsehen erregte ein Urteil in Berlin. In einem dortigen Prozess wurden zwei junge Raser im Februar 2017 erstmals wegen Mordes verurteilt. Auch sie hatten sich ein illegales Rennen in der Innenstadt geliefert und dabei mit 160 Stundenkilometern ein unbeteiligtes Fahrzeug gerammt. Der 69-jährige Fahrer war dabei ums Leben gekommen. Die Anklage hatte im Prozess argumentiert, dass die Männer mögliche tödliche Folgen billigend in Kauf genommen hätten.