Katalonien-Konflikt Puigdemont in Deutschland festgenommen

Der katalanische Ex-Regionalpräsident Puigdemont ist in Deutschland festgenommen worden. Nach Polizeiangaben wurde der mit internationalem Haftbefehl gesuchte Politiker bei der Einreise aus Dänemark gestoppt.

Beamte der Bundespolizei hätten Puigdemont am Vormittag festgenommen, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamts in Kiel. Er wurde bei der Einreise aus Dänemark hinter der Grenze gestoppt. Grundlage für die Festnahme sei ein europäischer Haftbefehl. Puigdemont wurde nach Angaben seiner Pressestelle korrekt behandelt. Er befinde sich in einer Polizeistation.

Puigdemont, der in Belgien im Exil lebt, war nach Dänemark und Finnland gereist, um an einer Podiumsdiskussion der Universität Kopenhagen teilzunehmen und finnische Parlamentsabgeordnete zu treffen.

Vorwurf der Rebellion und Veruntreuung

Spaniens Oberstes Gericht hatte am Freitag Strafverfahren gegen 13 katalanische Politiker eingeleitet - unter ihnen auch der abgesetzte Regionalpräsident Puigdemont. Den hochrangigen Politikern soll der Prozess wegen Rebellion, Veruntreuung und Ungehorsam gemacht werden. Im Falle einer Verurteilung droht den Angeklagten bis zu 30 Jahre Haft.

Gegen Puigdemont und vier Mitglieder seiner abgesetzten Regierung seien internationale Haftbefehle ausgestellt, hatte das Gericht mitgeteilt. Ein weiterer Haftbefehl richtet sich gegen Marta Rovira von der Separatistenpartei ERC, die die Abspaltungsbemühungen unterstützt haben soll. Sie soll sich in die Schweiz abgesetzt haben.

Gegen Puigdemont war schon einmal Haftbefehl ausgestellt worden, nachdem er sich nach Belgien abgesetzt hatte. Später zogen die spanischen Behörden diesen aber wieder zurück.

Die katalanische Regionalregierung hatte im vergangenen Herbst das Gebiet in Nordosten des Landes nach einer illegalen Volksabstimmung für unabhängig erklärt. Daraufhin setzte die Zentralregierung Puigdemont ab und löste das Parlament auf. Bei Neuwahlen gewannen separatistische Parteien gemeinsam zwar erneut eine Mehrheit, schafften es bisher aber nicht, einen neuen Regionalpräsidenten zu wählen.