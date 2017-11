Der spanische Staatsgerichtshof hat einen Europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont erlassen, der nach Brüssel geflohen ist. Der hatte kurz zuvor erklärt, er wolle sich nur den belgischen Behörden stellen.

Die spanische Justiz hat einen Europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, ausgestellt. Das teilte der spanische Staatsgerichtshof in Madrid am Abend mit. Die spanische Justiz wirft Puigdemont wegen der Ereignisse rund um die katalanische Unabhängigkeitserklärung Rebellion, Aufruhr und die Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Puigdemont hatte sich vor wenigen Tagen nach Belgien abgesetzt.

Der 54-Jährige muss nun mit seiner Festnahme rechnen. Ihm droht in Spanien eine lange Haftstrafe. Nach einem europäischen Haftbefehl muss das Land, in dem die Person festgenommen wird, diese innerhalb von 60 Tagen nach der Festnahme an das Land übergeben, in dem der Haftbefehl ausgestellt worden ist.

Bettina Scharkus, ARD Brüssel, zum Haftbefehl gegen Puigdemont

Puigdemont will sich nur belgischen Behörden stellen

Unmittelbar vor Ausstellung des Haftsbefehls hatte Puigdemont erklärt, sich nur den belgischen Behörden, nicht aber der spanischen Justiz stellen zu wollen. Dem belgischen Sender RTBF sagte er, dass er Spanien verlassen habe, sei keine Flucht. Er sei in Belgien, weil es unmöglich sei, seine rechtliche Verteidigung in Spanien vorzubereiten.

Zugleich teilte er mit, an der im Dezember geplanten Neuwahl teilnehmen. "Ich bin bereit zu kandidieren", sagte Puigdemont. Er betrachte sein abgesetztes Kabinett als legitime Regierung Kataloniens. Wenn sich die Regierung im Gefängnis befinde, könnten Wahlen aber nicht neutral, unabhängig und normal sein.

Haft gegen Ex-Minister sorgt für Kritik

Die spanische Untersuchungsrichterin Carmen Lamela forderte die belgische Staatsanwaltschaft zudem auf, vier weitere mit Puigdemont nach Belgien gereiste Ex-Minister festzunehmen. Zudem schrieb sie die fünf Katalanen zur internationalen Fahndung aus und alarmierte Europol für den Fall, dass sie Belgien verlassen wollen. Sie alle hatten am Donnerstag eine Gerichtsvorladung in Madrid missachtet.

In Spanien sitzen acht abgesetzte katalanische Minister in Untersuchungshaft. Sie waren vor Gericht erschienen und wurden anschließend in Haft genommen. Dieses harte Vorgehen der spanischen Justiz löste auch international Kritik aus.

Europäische Union hält sich raus

Die Europäische Union will sich weiterhin nicht in den Streit einschalten: Dies sei ausschließlich eine Sache der "Justizbehörden, deren Unabhängigkeit wir akzeptieren", sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel. Auch die Bundesregierung bekräftigte ihre Unterstützung für die spanische Zentralregierung. Das "große Interesse" der Bundesregierung sei, dass Verfassungsordnung und Einheit Spaniens erhalten blieben, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.