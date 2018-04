Haftbefehl ausgesetzt Puigdemont kommt unter Auflagen frei

Auf Kaution frei: Der katalanische Separatistenführer Puigdemont kommt unter Auflagen auf freien Fuß. Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht verwirft den Vorwurf der Rebellion für eine Auslieferung.

Der frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont kann unter Auflagen aus der Abschiebehaft in Deutschland freigelassen werden. Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht setzte seinen Auslieferungshaftbefehl unter Auflagen aus. Der Separatistenführer muss unter anderem eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro hinterlegen. Er darf vorerst Deutschland nicht verlassen. Anhaltspunkte dafür, dass Puigdemont in Spanien der Gefahr politischer Verfolgung ausgesetzt sein könnte, sahen die Richter nicht.

Keine Rebellionsanklage mehr möglich

Der Senat entschied, dass der Vorwurf der Rebellion keine Auslieferung rechtfertige. Das gelte jedoch nicht für die Anschuldigung der Korruption in Form von Untreue. Durch den geringeren Vorwurf sei jedoch die "Fluchtgefahr deutlich herabgemildert". Laut dem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam kann Puidgemont im Falle einer Auslieferung nach Spanien nun nicht mehr wegen Rebellion angeklagt werden.

Ähnlich äußerten sich Puigdemonts deutsche Strafverteidiger: Der "unerhörte Vorwurf einer Rebellion" sei jetzt aus der Welt. In Bezug auf den Korruptionsvorwurf erklärten sie: "Wir respektieren, dass das Gericht in dieser für das europäische Demokratieverständnis richtungsweisenden Sache nicht über die Auslieferung entscheiden möchte, ohne der spanischen Justiz noch ein weiteres Mal Gelegenheit zu geben, den einzig noch in Betracht kommenden Vorwurf zu belegen."

Gericht folgt nicht den Argumenten der Staatsanwaltschaft.

Für die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig bedeutet die OLG-Entscheidung eine Schlappe. Sie war nach Prüfung des Europäischen Haftbefehls zu dem Ergebnis gelangt, "dass ein zulässiges Auslieferungsersuchen vorliegt, mit einer Durchführung des ordnungsgemäßen Auslieferungsverfahrens zu rechnen ist und der Haftgrund der Fluchtgefahr vorliegt".

25 Jahre Haft drohen

Unterstützer Puigdemonts forderten die Freilassung des Politikers.

Puigdemont ist in Spanien wegen der Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens der Rebellion sowie der Veruntreuung von Staatsgeldern angeklagt. Die spanischen Behörden legen ihm zur Last, für das illegale Unabhängigkeitsreferendum mehr als eineinhalb Millionen Euro veruntreut haben. Die Versuche, Katalonien von Spanien abzuspalten, werden als Rebellion eingestuft. Dafür drohten ihm dort ursprünglich eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren.

Auf der Rückreise aus Skandinavien festgenommen

Der ehemalige Regionalpräsident von Katalonien sitzt im Gefängnis von Neumünster in Gewahrsam, nachdem er am 25. März auf der Rückfahrt von einer Skandinavienreise an der Autobahn 7 in Schleswig-Holstein festgenommen worden war. Grundlage ist ein Europäischer Haftbefehl. Laut Gesetz soll über eine Auslieferung innerhalb von 60 Tagen seit der Festnahme entschieden werden