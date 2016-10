Bei Netzaktivisten ist Digitalkommissar Günther Oettinger eher wenig beliebt, in Brüssel hat er sich allerdings viel Respekt erworben. So viel, dass "der Aktenfresser" nun auf den Posten des mächtigen EU-Haushaltskommissars rückt.

Von Holger Romann, ARD-Studio Brüssel

An plötzliche Wechsel hat sich Günther Oettinger im Laufe der Zeit gewöhnen müssen. Und daran, dass er wegen seines Auftretens gern unterschätzt wird. So, wie am Beginn seiner Europa-Karriere, im Frühjahr 2010, als der frischgebackene Energiekommissar mit seines eigenwilligen Englischs vor allem Lacher erntete. Der ehrgeizige Schwabe allerdings trug es mit Humor und machte aus einer Schwäche sein Markenzeichen. Getreu dem Motto 'ir können alles außer Fremdsprachen' "Ich hätte Geld ausgeben müssen für Anzeigen ohne Ende. Ich habe so kostenfrei einen hohen Bekanntheitsgrad bekommen", erinnert sich Oettinger.

Aus dem Ländle nach Brüssel

Als Oettinger vor fast sieben Jahren aus dem beschaulichen Baden-Württemberg in die hektische EU-Hauptstadt kam, war es für beide Seiten keine Liebe auf den ersten Blick. Hartnäckig haftete das Gerücht, Kanzlerin Merkel habe den Parteifreund nach Brüssel weggelobt, um einen Konkurrenten loszuwerden. Zum Teil war an der Geschichte sicher etwas dran, zum Teil konnte der Unionsmann aber auch von Glück reden: Nach 14 Jahren Fraktionschef im Ländle und fünf Jahren als Ministerpräsident zeigten die Umfragewerte gerade nach unten.

Gegenwind spürte Oettinger aber auch auf europäischer Bühne, etwa vom Grünen Sven Giegold, der in dem Neuling stets einen "Mann von gestern" sah: "Er hat für die erneuerbaren Energien und zur Begrenzung der Risiken von Atomenergie nichts erreicht, sondern er hat stattdessen die deutsche Energiewende behindert."

Immer wieder hochgearbeitet

Trotz Spott und Kritik gelang es dem fleißigen Aktenfresser Oettinger bald, sich Respekt zu verschaffen. Auf dem Höhepunkt der Ukrainekrise vermittelte er geduldig im Gasstreit zwischen Kiew und Moskau und verhinderte einen Eklat. Auch mit dem schillernden Politbiotop Brüssel freundete er sich an und entwickelte sich zum geschickten Netzwerker. Mittlerweile ist er - trotz oder wegen seines Englischs - ein gefragter Redner und neben Parlamentspräsident Martin Schulz der bekannteste Deutsche in Brüssel. Eine Prominenz, das allerdings auch zum Leichtsinn verführt. Und so schießt die "schwäbische Kalaschnikow" auch gern mal übers Ziel hinaus: "Und Frauke Petry. Also, wenn ich mit der verheiratet wär, würde ich mich erschießen."

Verbalausfälle wie diese taten Oettingers EU-Karriere keinen Abbruch. Mit Beginn der Juncker-Kommission im Herbst 2014 wechselte er das Dossier und übernahm den Posten des Digitalkommissars. Wieder unkten viele von "Abstieg" und "Fehlbesetzung". Doch Oettinger arbeitete sich auch in dieses Ressort ein und beteuerte, er sei "glücklich" und "motiviert": "Ich bin zwar schon sechzig Jahre alt, also kein 'digital native', aber ich trau mir das zu und Sie werden sehen, dass wir hier mit einem starken Team die Rückstände aufholen werden, die Europa hat gegenüber den USA und Asien."

Günther Oettinger - Kommissar für alle Fälle

H. Romann, ARD Brüssel

28.10.2016 22:28 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Flammende Appelle für Europa

Ganz so weit ist es zwar noch nicht, doch zusammen mit seinem estnischen Kollegen Andrus Ansip hat Oettinger erste Weichen für eine europäische Digitalunion gestellt und sich mit der Abschaffung des Roaming sogar ein kleines Denkmal gesetzt. Die Aufholjagd Europas im IT-Bereich dürfte freilich lang und teuer werden. Da ist es vielleicht sogar nützlich, dass der Sparfuchs aus Stuttgart nun doch nicht in die Wirtschaft wechselt, wie schon seit Monaten gemunkelt wird, sondern Brüssel treu bleibt, und als mächtiger Wächter über den EU-Haushalt künftig den Blick auf die Finanzen richtet. Ein Kommissar für alle Fälle eben - der, wenn es darauf ankommt, auch gut über Europa sprechen kann: "Hätten wir einen Tag Europa nicht, würden wir begreifen, wie richtig und wichtig die europäische Union mit all den vielen Vorteilen - Frieden, Werte, Binnenmarkt, Freizügigkeit - längst geworden ist."