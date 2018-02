Annegret Kramp-Karrenbauer gilt als ruhig, unprätentiös und analytisch brillant. Ihre steile Karriere verdankt sie auch ihrer Durchsetzungskraft.

Von Janek Böffel, SR

"Bei meinem ersten Auftritt bei der Jungen Union in St. Wendel wurde ich als Kramp-Kampfhausen bezeichnet", erzählt Annegret Kramp-Karrenbauer über den Beginn ihrer politischen Laufbahn. Doch sie sorgte dafür, dass sie im Gedächtnis blieb.

Aufgewachsen in einem konservativ-katholischen Elternhaus, trat sie mit 18 in die CDU ein. Sie heiratete mit 22 und bekam drei Kinder. Klassisch saarländisch soweit. Doch um den Nachwuchs kümmerte sich ihr Mann Helmut, ein ehemaliger Bergbauingenieur. Er überließ ihr die Karriere - und die verlief steil.

Annegret Kramp-Karrenbauer im Portrait

tagesschau24 10:00 Uhr, 19.02.2018, Simone Blaß, SR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-378153~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Ministerin mit 38, Ministerpräsidentin mit 48

Mit 38 wurde Kramp-Karrenbauer die erste Landesinnenministerin Deutschlands und mit 48 Jahren Ministerpräsidentin. Und das, zumindest nach außen hin, ohne überbordendes Ego. "Generell ist mein Eindruck, auch in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen, ob auf Bundes- oder Landesebene, dass es nicht wichtig ist, wer den größten Apparat, das größte Auto oder den größten Schreibtisch hat", sagte sie einmal. "Das wird alles etwas anders gesehen, als das - nicht bei allen Männern - aber bei dem ein oder anderen der Fall ist."

Doch wer sie mit ihrer ruhigen, unprätentiösen Art unterschätzt, der geht fehl. Kramp-Karrenbauer kann auch anders. "Wenn ich nur mit Sympathie und Netzwerken agieren würde, wäre ich heute nicht hier, wo ich bin", sagt sie. "Sondern da braucht man auch ein Stück Ellenbogen dazu, um auch eigene Interessen durchzusetzen."

Mehr zum Thema Kramp-Karrenbauer soll CDU-Generalsekretärin werden

Ellenbogen im richtigen Moment einsetzen

Das ist für ihre Gegner die größte Gefahr. Kramp-Karrenbauer weiß, wann sie diese Ellenbogen einzusetzen hat. Selbst weniger wohlmeinende Weggefährten bescheinigen ihr eine brillante Analyse-Fähigkeit und ein außerordentliches politisches Gespür. Wie damals Anfang 2012, als sie die deutschlandweit erste Jamaika-Koalition entgegen vieler Ratschläge aufkündigte - ausgerechnet zum Dreikönigstreffen der FDP. "Schluss mit Partnern, die nicht verlässlich sind, ja zur Verantwortung. Und damit ja auch zum Bruch von Jamaika. Und es war richtig und ich bin stolz darauf, dass wir es getan haben", sagt sie.

Es war ein riskanter Schritt ins Nichts, doch die Zeit gab ihr Recht. Ihre Beliebtheitswerte im Land sind exzellent, der Wahlsieg der CDU im März 2017 war auch ihr Erfolg als Landesmutter. Der Schulz-Zug des damals aussichtsreich gestarteten SPD-Chefs wurde weit weg von Berlin schon in Saarbrücken gestoppt. Und das mit einem Ergebnis von mehr als 40 Prozent für die Saar-CDU.

Politische Nähe: Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer nach der Landtagswahl.

Nähe zu Kanzlerin Merkel

Das weckt Sehnsüchte in Kramp-Karrenbauers Partei. Nicht erst seitdem fiel ihr Name immer wieder in Berlin. Als Ministerin, gar als Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde sie gehandelt. Auch weil sie trotz konservativen Wertegerüsts nie einen Hehl aus der politischen Nähe zu Merkel machte.

Sie selbst dementierte aber immer. "Ich bin immer gerne in Berlin. Es ist immer auch schön, dort die Kollegen zu treffen. Auch dort das ein oder andere Mal Großstadtluft zu schnuppern", sagte Kramp-Karrenbauer. "Aber ich bin jedes Mal auch froh, wenn ich wieder im Saarland bin. Das war eine grundehrliche Antwort. Ich will keinen Ministerposten. Ich will Ministerpräsidentin bleiben."

Wer allerdings abseits des Mikrofons mit ihr sprach, der hörte immer wieder eine Variante. Dann, wenn das politische Erbe von Angela Merkel in Gefahr gerät, dann würde sie Verantwortung in Berlin übernehmen. Jetzt scheint es so weit zu sein.

Porträt Annegret Kramp-Karrenbauer

Jannek Böffel, SR

19.02.2018 12:51 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete am 19. Februar 2018 tagesschau24 um 10:00 Uhr und NDR Info um 13:00 Uhr.