Der bayerische Landtag hat das umstrittene neue Polizeiaufgabengesetz mit CSU-Mehrheit beschlossen. Die Kritik daran reißt aber nicht ab. Grünen-Fraktionschef Hofreiter nannte das Gesetz "grundrechtsfeindlich".

Hofreiter kritisiert das Gesetz scharf.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz als "grundrechtsfeindlich" kritisiert. Damit offenbare die CSU, "wie leichtfertig sie die Grundwerte unseres Rechtsstaats auf dem Altar des Machterhalts opfert", sagte Hofreiter der "Passauer Neuen Presse".

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) warf er vor, dieser wolle "den bayerischen Überwachungsirrsinn per Musterpolizeigesetz am liebsten allen anderen Bundesländern andienen". Der "Irrsinn" wäre aber "in anderen Bundesländern genauso verfassungsrechtlich bedenklich wie in Bayern".

SPD-Landeschefin: "Die Polizei braucht dieses Gesetz nicht"

Der bayerische Landtag hatte das umstrittene neue Polizeiaufgabengesetz gestern am späten Abend beschlossen. Wegen der absoluten Mehrheit der CSU galt eine Zustimmung als sicher. Im Landtag gab es allerdings heftige Debatten.

Die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen hielt der CSU vor, alle Bedenken von Verfassungsrechtlern zu ignorieren. Auch der Landesdatenschutzbeauftragte habe den Gesetzentwurf scharf kritisiert. Die CSU wolle offenbar die Freiheitsrechte einschränken. "Die Polizei braucht dieses Gesetz nicht und sie wissen, dass es auch Bayern nicht sicherer machen wird", sagte Kohnen an die CSU gerichtet.

Zehntausende hatten gegen das Gesetz demonstriert.

Die Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze sagte, die CSU wolle die Freiheitsrechte massiv einschränken. Dies geschehe nicht, weil es ein Sicherheitsproblem gebe, sondern weil sich die CSU Vorteile im Wahlkampf verspreche. Es handle sich um einen "Überwachungswahn der CSU". Heftige Kritik kam auch von den Freien Wählern.

CSU wirft Opposition Stimmungsmache vor

CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer warf der Opposition Stimmungsmache vor, wenn sie der CSU vorhalte, das Gesetz durchpeitschen zu wollen. "Die einzigen, die hier etwas peitschen wollen, sind SPD und Grüne. Sie wollen die Stimmung hochpeitschen."

Gegen das Gesetz war in den vergangenen Wochen der Widerstand in der Bevölkerung gewachsen. Am vergangenen Donnerstag demonstrierten in München mehr als 30.000 Menschen gegen die CSU-Pläne, auch in anderen Städten gab es Proteste. Die Gegner fürchten zu weitgehende und undefinierte Befugnisse der Polizei.

Auch in Nordrhein-Westfalen ist ein neues Polizeigesetz in Planung - und auch hier gibt es Kritik.