Politischer Aschermittwoch Schulz, Schulz, Schulz

Traditionell wird beim Politischen Aschermittwoch kräftig ausgeteilt: CSU-Chef Seehofer nutzte seine Rede in Passau diesmal zum Angriff auf den SPD-Hoffnungsträger Schulz: Dieser mache mit falschen Zahlen Wahlkampf. Schulz selbst bekräftigte seine Ambitionen auf das Kanzleramt.

Bei den traditionellen Veranstaltungen zum Politischen Aschermittwoch haben die Parteien mit gegenseitigen Angriffen einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf gegeben. Ob nun bei der CSU in Passau oder der SPD in Vilshofen: Im Mittelpunkt stand dabei vor allem SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

So griff CSU-Chef Horst Seehofer diesen in seiner Rede in Passau scharf an und warf Schulz vor, mit falschen Aussagen Wahlkampf zu machen. Schulz nehme es mit den Zahlen nicht so genau, sagte Seehofer. Sowohl bei seinen Äußerungen zur Bezugsdauer des Arbeitslosengelds als auch bei den Einstellungszahlen der Polizei habe Schulz mit falschen Zahlen gearbeitet.

Wenn er so weiter mache, werde die CSU ihm diese "Mogelpackungen" nicht durchgehen lassen. "Dann heißt Martin Schulz nicht mehr Martin Schulz, sondern Martin, der Schummler", sagte Seehofer. Es gehe nicht, dass der SPD-Kanzlerkandidat täglich einen fairen Wahlkampf fordere, sich aber selbst nicht an die Wahrheit halte.

"Wenn der Horst Seehofer sich etwas Begründetes in den Kopf setzt, dann wird er so lange dafür kämpfen, bis es kommt."

Seehofer bekräftigte zudem seine Forderung nach einer Obergrenze bei der Zuwanderung von Flüchtlingen. "Wenn der Horst Seehofer sich etwas Begründetes in den Kopf setzt, dann wird er so lange dafür kämpfen, bis es kommt", sagte der bayerische Ministerpräsident. Damit bleibt er in der Frage der Zuzugsbegrenzung im Widerspruch zu Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er sprach sich auch für die Rückführung abgelehnter Asylbewerber in sichere Herkunftsländer aus. Dies gelte auch für sichere Regionen Afghanistans.

"Die sind nicht mehr ganz beisammen"

Den Streit zwischen CSU und CDU beim Thema Einwanderung nutzte wiederum SPD-Kandidat Schulz für einen Angriff auf die Union. Deren Zusammenarbeit verspottete er als "Zwangsehe". "Die reden nicht miteinander, sondern übereinander", sagte Schulz bei der Aschermittwochsveranstaltung seiner Partei im niederbayerischen Vilshofen. "Die sind nicht mehr ganz beisammen."

Zudem kritisierte Schulz Seehofer und den US-Präsidenten Donald Trump in einem Atemzug. Freie, ungehinderte Berichterstattung sei überlebenswichtig für die Demokratie. Wer andere Meinungen als "Lügenpresse" diffamiere, der lege "die Axt an die Wurzeln der Demokratie".

Schulz warb zudem für die EU: Die Sozialdemokraten seien schon immer ein Bollwerk gegen Ausgrenzung, Abschottung und Ultra-Nationalismus gewesen, darauf sei man stolz. "Denn wir wissen: Wenn Europa stark ist, sind wir auch in den Ländern und Regionen stark."

Schulz verteidigte auch seine Überlegungen zur Reform der Agenda 2010. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stehe nicht auf dem Spiel, wenn ein Betroffener ein Jahr länger Arbeitslosengeld erhalte und in dieser Zeit weiterqualifiziert werde. Schulz hatte angekündigt, Fehler bei der Agenda 2010 des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder korrigieren zu wollen. So will er unter anderem die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds I für Ältere verlängern, ein genaues Konzept hat er aber noch nicht vorgelegt.

Linkspartei von Schulz beeindruckt

Auch die Linkspartei feiert ihren Aschermittwoch in Passau. Linkspartei-Chefin Katja Kipping zeigte sich dabei vom Umfrage-Höhenflug von Schulz angetan. "Der Schulz-Effekt ist ermutigend für uns: Das ist doch toll, wenn wieder mehr über soziale Gerechtigkeit gesprochen wird." Das sei besser, als wie das Kaninchen vor der Schlange auf Themen der AfD zu starren.

Nach den bisherigen Äußerungen von Schulz zum Thema Hartz IV frage sie sich aber, "ob Martin Schulz nur ein Kosmetiker mit ein paar schönen Worten werden will oder Kanzler einer menschlichen sozialen Wende", sagte Kipping. Den CSU-Chef Horst Seehofer verspottete sie als "Donald Trump Bayerns".