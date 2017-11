Im Bundestag soll die Immunität eines CDU-Abgeordneten Bleser aufgehoben werden. Das hat nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" der zuständige Ausschuss dem Parlament empfohlen. Offenbar ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des Verdachts der Untreue gegen den Abgeordneten

Von Georg Heil und Arne Hell, WDR, und Reiko Pinkert, NDR

Die CDU in Rheinland-Pfalz bekam über Jahre verdeckte Parteispenden. Überwiesen wurden sie von einer Anwaltskanzlei. Tatsächlich stammte das Geld vom deutschen Geheimagenten Werner Mauss. Insgesamt rund 135.000 Euro, das meiste davon ging an den Kreisverband Cochem-Zell. Das Geld zahlte die CDU inzwischen an den Bundestag zurück - plus eine Strafzahlung von 112.000 Euro.

Bei der Aufarbeitung der Affäre gerät jetzt offenbar der langjährige Schatzmeister der CDU in Rheinland-Pfalz immer stärker in den Blickpunkt: Peter Bleser, Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium. Im Bundestag soll die Immunität eines CDU-Abgeordneten aus Rheinland-Pfalz aufgehoben werden. Das hat der zuständige Ausschuss dem Parlament empfohlen. Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des Verdachts der Untreue.

Rücktritt als Landesschatzmeister

Ex-Agent Werner Mauss spielt eine zentrale Rolle in der Spendenaffäre der CDU in Rheinland-Pfalz.

Der Geheimagent Werner Mauss wohnt in Blesers Wahlkreis. Die beiden sollen gut bekannt sein. Bleser will trotzdem nichts von den verdeckten Zahlungen gewusst haben. Aus seiner Sicht ist die CDU in der Affäre das Opfer. Auch die Parteiführung in Rheinland-Pfalz fühlt sich getäuscht, und zwar von einem Anwalt, von dem das Mauss-Geld überwiesen wurde. Auch auf Nachfrage habe der nicht zu erkennen gegeben, dass das Geld eigentlich von Mauss kam.

Trotzdem räumte Bleser wegen der Affäre seinen Posten als Landesschatzmeister der CDU und verzichtete auf Listenplatz 1 bei der jüngsten Bundestagswahl. Allerdings wurde Bleser direkt gewählt und gehört auch dem neuen Bundestag an.