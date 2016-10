Kann der mutmaßliche NSU-Terrorist Böhnhardt der lange gesuchte Mörder der kleinen Peggy aus dem bayerischen Lichtenberg sein? Eine DNA-Spur ist gefunden, doch wie die genaue Verbindung ist, müssen nun weitere Ermittlungen zeigen.

Es ist schwer, erfahrene Kriminalisten zum Staunen zu bringen. Was mögen wohl die bayerischen Polizisten gedacht haben, die den Treffer in der DNA-Datenbank festgestellt haben? Ein eindeutiger Treffer ist für Ermittler immer eine gute Sache, die Ermittlungen können gezielt in eine Richtung weitergehen. Was aber, wenn ein DNA-Treffer zwei vollkommen unterschiedliche, aber jeweils spektakuläre Verbrechen in Verbindung bringt?

DNA-Spuren an Stoffetzen

Am Fundort der sterblichen Überreste von Peggy K. haben bayerische Kriminaltechniker die DNA des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden. Peggy war im Mai 2001 im Alter von neun Jahren verschwunden, erst im Sommer 2016 wurde ihre Leiche gefunden. An einem Stofffetzen, kaum größer als ein kleiner Fingernagel, der unter der Leiche gefunden wurde, haftete die DNA von Böhnhardt.

Gerade im Zusammenhang mit dem NSU gehen bei der Polizei alle Warnlampen an. Denn nach dem Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter 2007 in Heilbronn gab es ebenfalls seltsame DNA-Treffer, die zur Fahndung nach dem "Phantom von Heilbronn" führten - das sich später als Mitarbeiterin der Firma herausstellte, die die Wattestäbchen für die DNA-Proben herstellte. Die Frau hatte die Proben - ohne es zu wollen - verunreinigt.

Markus Feulner, BR, mit Informationen über die Ermittlung im Mordfall und der NSU

nachtmagazin 00:06, 14.10.2016







Vier Erklärungsmöglichkeiten

Gab es eine solche Panne auch im Fall Peggy? Das ist eine von vier Hypothesen, die die Ermittler nun beschäftigen. Die Spur könnte durch eine Verunreinigung entstanden sein. Doch wie soll die DNA von Uwe Böhnhardt an den Stofffetzen gekommen sein? Eine vernünftige Erklärung dafür gibt es nicht.

Auch die zweite Theorie ist nicht sehr wahrscheinlich: Das Stoffstück könnte schon in der Natur gelegen haben, als der (andere) Täter Peggys Leiche dort ablegte. Doch das scheint sehr unwahrscheinlich - der sprichwörtliche Sechser im Lotto scheint wahrscheinlicher zu sein.

Für die Ermittler ist es viel wahrscheinlicher, dass Böhnhardt Peggy ermordete oder vor dem Mord Kontakt zu ihr hatte. Für beides gab es bislang keinen Anhaltspunkt. Der Fundort von Peggys Leiche liegt etwa eine Stunde Autofahrt von den damaligen Aufenthaltsorten von Böhnhardt entfernt.

Oliver Bendixen, BR, zu den neuen Entwicklungen im Fall Peggy

tagesthemen 22:15 Uhr, 13.10.2016







Böhnhardt in Vermisstenfall 1993 verstrickt?

Gewalttaten spielten allerdings im Leben von Böhnhardt - jenseits der NSU-Morde immer wieder eine große Rolle. Und 1993 geriet er, wenn auch als Zeuge, in die Ermittlungen in einem bis heute ungeklärten Vermisstenfall. Im Juli 1993 verschwand der damals neunjährige Bernd Beckmann in Jena und wurde zwölf Tage später tot aufgefunden. Seine Leiche war stark verwest, es gab Hinweise auf einen Missbrauch. Nahe der Leiche wurde ein Außenbordmotor gefunden - eine Spur in dem Mordfall?

Der Motors jedenfalls führt die Ermittler zu Enrico T., einem Freund von Böhnhardt, der auch heute, mehr als zwanzig Jahre später, immer wieder im NSU-Prozess eine Rolle spielt und sich auffallend schlecht an die Vergangenheit erinnert. Böhnhardt hatte damals, Anfang der 1990er-Jahre, mit Enrico T. zahlreiche Diebstähle begangen. Und er war mit ihm in die Mordermittlungen im Fall Bernd Beckmann geraten. Bis heute ist der Fall Bernd Beckmann ungeklärt.

Kinderpornos auf NSU-PC

Am 4. November 2011 entdeckte die Polizei in einem ausgebrannten Wohnmobil die Leichen von Böhnhardt und Mundlos.

Ebenso unklar ist, woher die kinderpornographischen Inhalte stammt, die 2011 auf einem PC gefunden wurde, der Beate Zschäpe gehört haben soll - den allerdings auch Uwe Böhnhardt benutzt haben könnte. All das sind Puzzlestücke, mit denen die Ermittler nun arbeiten.

Könnte Böhnhardt der Mörder der kleinen Peggy sein? Für unwahrscheinlich halten es die Ermittler derzeit jedenfalls, dass Peggys Tod eine weitere Tat in der Reihe der NSU-Morde sein könnte. "Da passt vom Opfer her nun wirklich gar nichts", sagt ein Ermittler. Die zehn bislang bekannten Opfer sind neun erwachsene Männer mit Migrationshintergrund und die Polizistin Kiesewetter. Zeitlich passierte der Mord an Peggy acht Monate nach dem ersten und einen Monat vor dem zweiten NSU-Mord. Beide Morde geschahen allerdings in Nürnberg. Auf dem Weg dorthin kam Uwe Böhnhardt jeweils durch die Heimatregion von Peggy. Zufall? Oder eine spontane Tat?

Ehemaliger Verdächtiger freigesprochen

Peggy verschwand auf dem Heimweg von der Schule. Es war eine Missbrauchstat, vermuten die Ermittler schon seit Jahren. Mehr als zwölf Jahre lang saß ein geistig behinderter Hilfskellner als potentieller Mörder in Haft, bis er nach einem spektakulären Wiederaufnahmeverfahren frei gesprochen wurde.

Nun gibt es eine neue Theorie für eine Missbrauchstat - aber eben nicht für Terrorismus. Der Generalbundesanwalt, zuständig für das NSU-Verfahren, hat die Ermittlungen deshalb bislang auch nicht übernommen, er wäre nur im Fall einer terroristischen Ausrichtung der Tat zuständig - selbst wenn der Täter selbst ein Terrorist sein sollte. Die bayerischen Behörden ermitteln den Fall deshalb weiterhin als ungeklärtes Tötungsdelikt. Aber es scheint, als seien sie ein gutes Stück vorangekommen.

DNA von NSU-Terrorist Böhnhardt bei Peggys Skelett entdeckt

tagesthemen 22:15 Uhr, 13.10.2016, Christoph Arnowski, BR







