Scheitern die Jamaika-Sondierungen? Für diesen Fall wären Neuwahlen, eine Minderheitsregierung oder eine Große Koalition denkbar. Aber auch eine Einigung bei den Sondierungen garantiert keine Koalitionsbildung. Die Szenarien im Überblick.

Die Sondierungsgespräche über ein Regierungsbündnis von CDU, CSU, FDP und Grünen gehen angesichts vieler ungeklärter Streitpunkte in die Verlängerung. Derzeit erwarten die vier Parteien, dass bis Sonntag (19. November) weiterverhandelt wird. Ziel ist es, ein Grundlagenpapier mit zentralen Leitlinien einer möglichen Koalition zu vereinbaren. Ob es dazu kommt, ist aber ungewiss. Ein Überblick möglicher Szenarien.

Was passiert, wenn sich die vier Parteien einigen?

Die Einigung auf ein gemeinsames Ergebnispapier der Sondierungen ist noch kein Garant für die Bildung einer Jamaika-Koalition. Vielmehr wäre es nur die Grundlage für die Entscheidung der Parteigremien, ob formelle Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollen. Mit den Inhalten des Papiers müssten die Verhandlungsteams in ihren Parteien um Zustimmung werben.

CDU und CSU sagten die geplanten Gremiensitzungen zur Beratung der Sondierungsergebnisse ab.

Die CDU wollte ursprünglich in einer Klausurtagung des Bundesvorstands am Freitag und Samstag über mögliche Koalitionsverhandlungen beraten. Dieses Treffen wurde wegen der verlängerten Sondierungsgespräche abgesagt. In die Entscheidung sollen aber neben dem Vorstand auch die Amts- und Mandatsträger der CDU eingebunden werden, die bei Konferenzen in Leipzig (19.November), Darmstadt (20. November), Stuttgart (21. November), Düsseldorf (23. November) und Hannover (24. November) zusammenkommen.

Die CSU hatte für Samstag Sitzungen des Parteivorstands und der bayerischen Landtagsfraktion angesetzt, auf denen die Ergebnisse der Jamaika-Sondierungen diskutiert und über die nächsten Schritte entschieden werden sollten. Wegen der laufenden Gespräche wurden diese Termine abgesagt. Wann sie nachgeholt werden, ist noch offen.

Die FDP will gemäß der ursprünglichen Planung voraussichtlich am 25. November den Mandatsträgern ihrer Partei das Ergebnis der Sondierungsgespräche zur Prüfung vorlegen. Bei den Grünen ist für den 25. November ein Parteitag angesetzt, der über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abstimmen soll.

Wann könnten die Koalitionsverhandlungen beginnen?

Erst wenn die Gremien aller Parteien für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt haben, könnten diese offiziell beginnen - also frühestens am 26. November. Angesichts der detaillierten Sondierungsgespräche wird erwartet, dass die Koalitionsverhandlungen vergleichsweise schnell verlaufen könnten. Allerdings gibt es keinerlei rechtliche Fristen, die die Verhandlungen zeitlich begrenzen oder eine Regierungsbildung bis zu einem bestimmten Termin erzwingen würden.

Was geschieht, wenn eine Partei das Sondierungsergebnis ablehnt?

Erst nach der Zustimmung des Grünen-Parteitags am 25. November könnten Koalitionsverhandlungen beginnen.

Gremien von CDU, CSU, FDP und Grünen müssen der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zustimmen, damit diese beginnen können. Entscheidungsgrundlage ist dabei das Ergebnis der Sondierungsgespräche. Lehnt mindestens eine Partei den Beginn der Koalitionsverhandlungen ab, wäre dies voraussichtlich das Ende der Jamaika-Verhandlungen. Neuwahlen wären dann die wahrscheinlichste Folge.

Was passiert, wenn die Sondierungsgespräche scheitern?

Wenn sich die vier Parteien zum Abschluss der Sondierungsgespräche nicht einigen sollten, wäre das Projekt "Jamaika-Koalition" gescheitert. Eine Entscheidung der Parteigremien über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen wäre dann obsolet. Denkbar wären stattdessen Neuwahlen, eine Minderheitsregierung oder ein nochmaliger Anlauf der Union, die SPD von Gesprächen über eine Neuauflage der Großen Koalition zu überzeugen.

Könnte es dann doch noch zu einer Großen Koalition kommen?

Die SPD hat bereits am Wahlabend eine Neuauflage der Großen Koalition ausgeschlossen und setzt auf Neuwahlen, falls die Sondierungen scheitern.

Eine Große Koalition aus Union und SPD ist die einzige realistische Alternative zu einer Jamaika-Koalition, die im Bundestag eine stabile Mehrheit hätte. Es ist jedoch äußerst unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Denn die SPD legte sich bereits am Wahlabend aufgrund ihres schlechten eigenen Abschneidens auf die Oppositionsrolle fest. Von dieser Position rückten die Sozialdemokraten bisher nicht ab. SPD-Chef Martin Schulz sprach sich für Neuwahlen aus, sollten die Jamaika-Sondierungen scheitern: "Wenn das der Fall ist, müssen die Wähler ihr Urteil abgeben", sagte er.

Wäre eine Minderheitsregierung ein Ausweg?

Auf Bundesebene wurde das Modell einer Minderheitsregierung bisher nicht getestet. Es gilt als vergleichsweise instabil, weil sich die Regierung für jedes einzelne Vorhaben durch Verhandlungen eine neue Mehrheit organisieren müsste - in Form der Zustimmung durch einzelne Oppositionsparteien. Die notwendige Mehrheit zu erreichen, gilt insbesondere bei der Verabschiedung des Bundeshaushalts als schwieriges Unterfangen für eine Minderheitsregierung. Dieses Modell ist auch angesichts der Aussagen von CDU-Chefin Angela Merkel nahezu ausgeschlossen. "Ich habe die Absicht, dass wir zu einer stabilen Regierung in Deutschland kommen", sagte sie bereits am Wahlabend. Die SPD schloss zudem aus, eine Minderheitsregierung unter Merkel zu tolerieren.

Wie könnte es zu Neuwahlen kommen?

Voraussetzung für vorgezogene Neuwahlen ist die Auflösung des Bundestags. Von den beiden Möglichkeiten, die das Grundgesetz dafür vorsieht, kommt in der aktuellen Situation nur eine in Frage: die mehrmals gescheiterte Kanzlerwahl. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss dem Bundestag nach einer Bundestagswahl einen Kandidaten für die Kanzlerwahl vorschlagen, zum Beispiel Angela Merkel. Würde sie die absolute Mehrheit im Parlament verfehlen, was sehr wahrscheinlich passieren würde, hätte der Bundestag 14 Tage Zeit, um auf Grundlage eigener Vorschläge einen Kanzler zu wählen Auch dabei wäre die absolute Mehrheit erforderlich. Gelingt dies nicht, muss nach Ablauf der Frist ein neuer Wahlgang angesetzt werden. Sollte Merkel dabei erneut zur Wahl stehen und nur eine einfache Mehrheit der Stimmen erreichen, muss der Bundespräsident eine Entscheidung treffen: Er könnte Merkel dann zur Kanzlerin ernennen - faktisch als Chefin einer Minderheitsregierung. Er hat aber in diesem Fall laut Grundgesetz genauso die Möglichkeit, den Bundestag aufzulösen. Dann gäbe es innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen.

Würden Neuwahlen die Regierungsbildung erleichtern?

Das ist ungewiss. Denn es lässt sich schwer abschätzen, welche Parteien von einem Scheitern der Jamaika-Sondierungen profitieren würden und welche Parteien abgestraft würden. Nach aktuellen Meinungsumfragen ist nicht zu erwarten, dass Neuwahlen die Kräfteverhältnisse im Parlament so verändern würden, dass andere Regierungsbündnisse in Frage kämen. Dem aktuellen DeutschlandTrend zufolge würde es rechnerisch wieder nur für ein Jamaika-Bündnis oder die Große Koalition reichen.