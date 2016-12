Centro Oberhausen

Verdächtige aus Gewahrsam entlassen

Verdachtsmomente haben sich nicht erhärtet

Frist für Gewahrsam lief am Samstag ab

Die beiden Männer, die im Zusammenhang mit einem geplanten Anschlag auf das Oberhausener Centro festgenommen wurden, sind aus dem Gewahrsam entlassen worden. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei in Essen am Samstag (24.12.2016) dem WDR. Die entsprechenden Verdachtsmomente hätten sich nicht erhärtet.

Computer und Handys untersucht

Nach Hinweisen aus Sicherheitskreisen hatten Spezialeinheiten die Verdächtigen in der Nacht zum Freitag in einer Wohnung in Duisburg festgenommen. Nach der Festnahme hatten die Beamten die Wohnung der Verdächtigen durchsucht, um Beweise für die Anschlagspläne zu finden. Auch die Smartphones und Computer der Verdächtigen wurden untersucht.

Neue 24-Stunden-Frist abgelaufen

Die beiden Männer aus dem Kosovo waren der Polizei nicht unbekannt, für einen Haftbefehl reichte das aber nicht. Am Freitag hatte der Haftrichter die Gewahrsamnahme der beiden Männer nochmals um 24 Stunden verlängert. Da am Samstag die Frist abgelaufen war, mussten die Verdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt werden.