Der NSA-Untersuchungsausschuss bekommt die Liste mit amerikanischen Spionagezielen nicht zu sehen. Die Entscheidung sei eine schwere Enttäuschung, sagt der Obmann der Grünen im NSA-Untersuchungsausschuss, von Notz. Die Linke warnt vor einem Primat der Dienste.

Von Julian Heißler, tagesschau.de

Den Klägern war die Niedergeschlagenheit anzumerken. "Der Beschluss ist eine schwere Enttäuschung", sagt Konstantin von Notz, Obmann der Grünen im NSA-Untersuchungsausschuss, im Gespräch mit tagesschau.de. Kurz zuvor hatte er von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erfahren. Grüne und Linke hatten auf Einsicht geklagt.

Die sogenannte Selektorenliste ist ein Nebenprodukt der Zusammenarbeit von BND und NSA. Seit 2004 kooperieren die beiden Dienste etwa am BND-Standort im bayerischen Bad Aibling miteinander. Dort findet Fernmeldeaufklärung statt. Das heißt, dass der BND von dort weltweit Kommunikationsströme überwachen kann.

Frank Bräutigam, SWR, zum Urteil über Selektorenliste

tagesschau 12:00 Uhr, 15.11.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-231419~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kooperation hat Grenzen

Dies tut der BND auch im Auftrag der NSA. Dafür liefern die Amerikaner mehrmals täglich Suchziele an die deutschen Kollegen - die sogenannten Selektoren. Dabei handelt es sich etwa um E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder IP-Adressen, die der BND aus dem weltweiten Datenstrom herauszieht.

Diese Zusammenarbeit hat jedoch gewisse Grenzen. So darf der BND beispielsweise deutsche Staatbürger nur in genau definierten Ausnahmefällen abhören. Der Kooperationsvereinbarung von BND und NSA zu Folge soll auch das Ausspionieren von NATO-Partnern und europäischen Institutionen verboten sein. Trotzdem fielen BND-Mitarbeitern immer wieder Selektoren auf, die sich gegen solche Ziele richteten. Diese Selektoren wurden vom BND teilweise aussortiert und in einer Liste gesammelt - der NSA-Selektorenliste.

Im Zweifel pro Geheimdienste

Die Opposition im Untersuchungsausschuss forderte bald, diese Liste einsehen zu können. Dagegen wehrte sich die Regierung jedoch. Dies würde die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Diensten gefährden und deshalb gegen die nationalen Sicherheitsinteressen Deutschlands verstoßen, so die Begründung. Dieser Argumentation schlossen sich die Richter in Karlsruhe jetzt an.

"Der Beschluss führt im Ergebnis dazu, dass die Nachrichtendienste selbst darüber entscheiden, ob und wie sie kontrolliert werden", so Grünen-Politiker von Notz. Durch die Entscheidung des Gerichts würden nun hunderttausende Verstöße gegen europäische Interessen im Dunkeln bleiben, da die Kontrollrechte des Parlaments hinter den Interessen der Dienste zurückstehen müssten. "Zynisch formuliert hat der 2. Senat die Kontrolle der Geheimdienste in die Hand von Whistleblowern gelegt."

Linken-Politikerin Martina Renner warnt vor einem "Primat der Dienste".

Kleiner Sieg für Opposition

Auch Martina Renner, Obfrau der Linksfraktion im NSA-Untersuchungsausschuss, zeigte sich enttäuscht. "Wieder einmal müssen die Rechte des Parlaments gegenüber den Geheimdienstinteressen zurücktreten", so Renner zu tagesschau.de. So werde das Staatswohl einseitig der Bundesregierung anvertraut. "Es darf kein Primat der Dienste geben", so Renner weiter.

In einem Punkt bekam die Opposition jedoch auch Recht: Die Kontrolle der NSA-Selektoren durch eine sogenannte Vertrauensperson sei nicht ausreichend, entschieden die Karlsruher Richter. Die Große Koalition hatte die Selektorenliste durch den Verwaltungsrichter Kurt Graulich prüfen lassen, der dann dem Untersuchungsausschuss Bericht erstattete. Dieses Vorgehen erfülle nicht das Recht des Ausschusses auf Vorlage, so das Gericht.

Koalition ist zufrieden

Trotzdem ist die Koalition mit dem Ergebnis der Verhandlung zufrieden. "Das Bundesverfassungsgericht hat deutlich gemacht, dass die Kooperationen zwischen dem BND und ausländischen Diensten wichtig und notwendig sind", so Patrick Sensburg, Vorsitzender des NSA-Untersuchungsausschusses, zu tagesschau.de. Der Austausch von Selektoren zwischen den Diensten sei dabei ein wesentlicher Bereich, der nicht gefährdet werden dürfe.

Ähnlich äußerte sich Nina Warken, Obfrau der Unionsfraktion im Ausschuss: "Das Bundesverfassungsgericht hat heute das Vorgehen der Regierungsfraktionen voll bestätigt", so Warken zu tagesschau.de. "Wenn die Vorlage der Liste dazu geführt hätte, dass die Zusammenarbeit zwischen deutschen und amerikanischen Geheimdiensten ausgesetzt würde, wäre das Sicherheitsinteresse Deutschlands massiv bedroht gewesen. Nun haben wir es schwarz auf weiß, dass wir mit dem eingeschlagenen Weg das Aufsichtsrecht des Parlaments und das Sicherheitsinteresse des Staates in einen klugen Ausgleich gebracht haben." Auch die Berufung Graulichs verteidigte die CDU-Politikern. SPD-Obmann Christian Flisek lobte den Beschluss als "vernünftig und sehr differenziert".

Überdieses Thema berichtete tagesschau am 15. November 2016 um 12:00 Uhr.