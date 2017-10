Die Bundesanwaltschaft wird nicht wegen einer möglichen massenhaften Erhebung von Telefondaten durch britische und amerikanische Nachrichtendienste ermitteln. Es gebe keine Hinweise auf massenhafte Spionage durch die NSA in Deutschland, teilte die Karlsruher Behörde mit.

Von Gigi Deppe, ARD-Rechtsredaktion

Die Untersuchungen sind abgeschlossen - das teilte die oberste deutsche Anklagebehörde, die Bundesanwaltschaft, mit. Es gebe keine belastbaren Hinweise für gegen Deutschland gerichtete geheimdienstliche Agententätigkeit von britischen und US-Nachrichtendiensten.

Weder die Staatsanwälte noch der NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag hätten Belege dafür gefunden, dass deutsche Telefon- und Internetverbindungen systematisch und massenhaft in rechtwidriger Weise überwacht werden. Der Verfassungsschutz, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Betreiber des Internetknotens in Frankfurt am Main - alle würden das so sehen.

Snowden-Dokumente liefern auch keine Hinweise

Auch die Dokumente des Whistleblowers Edward Snowden hätten keine konkreten Hinweise auf tatsächlich fassbare Spionagehandlungen ergeben. Zwar würde darin geschildert, was die Geheimdienste in den USA alles können. Das sei den deutschen Behörden aber schon vorher bekannt gewesen.

Die Spionageabwehr hierzulande habe keine Belege gefunden, dass diese Techniken zielgerichtet gegen Deutschland eingesetzt worden sind. Denn konkrete, tatsächlich durchgeführte Abhörmaßnahmen seien in den Dokumenten nicht beschrieben.