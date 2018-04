Die Neuregelung des Familiennachzugs ist eines der ersten Projekte der Großen Koalition. Der Gesetzentwurf von Innenminister Seehofer sieht strenge Kriterien bei der Auswahl der Flüchtlinge vor.

Der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer plant bei der Neuregelung des Familiennachzugs strenge Auflagen, die teilweise über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Dem Gesetzentwurf zufolge solle unter anderem der Nachzug bei Empfängern von Hartz-IV-Leistungen verwehrt werden können, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Geschwister von Familiennachzug ausgeschlossen

Der Entwurf des Innenministeriums sieht demnach auch vor, den Nachzug nur bei Ehepartnern, Eltern minderjährigen Kindern und minderjährigen unverheirateten Flüchtlinge zu ermöglichen. "Sonstige Familienangehörige, einschließlich Geschwister, fallen nicht unter den Anwendungsbereich der Neuregelung", heißt es in der Vorlage. Keine Möglichkeit des Familiennachzugs soll zudem bestehen, wenn Ehen nicht im Herkunftsland geschlossen wurden. Der Koalitionsvertrag sah hier nur eine Eheschließung vor der Flucht als Bedingung vor.

Der Gesetzentwurf schafft auch die Möglichkeit, "den Nachzug von Familienangehörigen zu zurückgekehrten Dschihadreisenden, terroristischen Gefährdern, Hasspredigern und Leitern verbotener Vereine zu versagen". Der Koalitionsvertrag schloss lediglich Gefährder explizit von der Regelung aus.

Entwurf in Abstimmung mit anderen Ministerien

"Mit dem Gesetzentwurf wird festgelegt, dass aus humanitären Gründen monatlich bis zu 1000 ausländische Familienangehörige zu subsidiär Schutzberechtigten in das Bundesgebiet zuziehen können", heißt es in dem 20-seitigen Papier. Damit werde dieser Gruppe eine "legale Einreisemöglichkeit" eröffnet. Laut Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD soll die Zuwanderung künftig eine Zahl zwischen 180.000 und 220.000 nicht überschreiten. "In dieser Spanne soll auch der Familiennachzug berücksichtigt werden", formulierte dazu nun das Innenministerium.

Der Familiennachzug für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ist derzeit noch bis Ende Juli ausgesetzt. Danach wollen Union und SPD einer begrenzten Zahl von bis zu 1000 Familienangehörigen pro Monat der Nachzug erlauben. Nach welchen Kriterien diese ausgewählt werden, soll das nun als Entwurf erarbeitete Gesetz regeln, das sich dem Bericht zufolge derzeit in der Abstimmung mit den anderen Ministerien befindet.

Koalitionsvertrag zum Thema Familiennachzug "Für die Frage des Familiennachzugs wird Bezug genommen auf das Gesetz zur Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten. Das Nähere regelt ein noch zu erlassendes Bundesgesetz.



Für diese Regelung zum Familiennachzug bei subsidiär Geschützten ab dem 1. August 2018 ist die Festsetzung erfolgt, dass der Zuzug auf 1000 Personen pro Monat begrenzt ist und die Härtefallregelung nach §§ 22 und 23 Aufenthaltsgesetz jenseits dieses Kontingents Anwendung findet. Die weitere Ausgestaltung des Gesetzes obliegt den Koalitionsparteien bzw. deren Bundestagsfraktionen.



1. Dieser Familiennachzug wird nur gewährt,

· wenn es sich um Ehen handelt, die vor der Flucht geschlossen worden sind,

· keine schwerwiegenden Straftaten begangen wurden,

· es sich nicht um Gefährder handelt,

· eine Ausreise kurzfristig nicht zu erwarten ist.



2. Mit der gesetzlichen Neuregelung wollen wir Anreize ausschließen, die dadurch entstehen, dass Minderjährige von ihren Eltern unter Gefährdung des Kindeswohls zukünftig auf die gefährliche Reise vorgeschickt werden.



3. Mit der gefundenen Lösung zum Familiennachzug werden fortan subsidiär Geschützte im Rahmen des Kontingents eine ungefährliche Möglichkeit auf Familiennachzug ihrer Kernfamilie haben. Die Einstufung gemäß der GFK soll sachgerecht erfolgen"