GroKo-Fraktionsklausur Alle loben sich gegenseitig

Sollte es zwischen der Union und der SPD gerade irgendwo knirschen, dann ließ man sich davon bei der Fraktionsklausur in Murnau nicht viel anmerken. Zum Abschluss zeigten sich die Beteiligten demonstrativ harmonisch.

Union und SPD streben für die Zukunft ein neues harmonisches Miteinander an. "Wir haben erkennen können, dass wir etwas bewegen können, wenn wir zusammenhalten", sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder zum Abschluss der zweitägigen Klausur der Koalitionsfraktionsspitzen im bayerischen Murnau. Er hoffe, dass der "Geist von Murnau" die Große Koalition durch die nächsten Monate tragen könne, auch wenn jede Partei versuchen werde, sich zu profilieren, so der CDU-Politiker weiter.

Kauder betonte, dass die Klausurtagung ein Erfolg gewesen sei. "Wir haben Beschlüsse gefasst, die für die Menschen wichtig sind", fügte er unter Verweis auf die vereinbarte "Wohnrauminitiative" hinzu.

Andrea Nahles, Volker Kauder und Alexander Dobrindt nach der Fraktionsklausur in Murnau.

Miteinander "sehr konstruktiv und lösungsorientiert"

Auch SPD-Chefin Andrea Nahles lobte das konstruktive und lösungsorientierte Miteinander der Fraktionen: "Wenn wir in dem Geiste weitermachen, dann ist mir nicht bange darum, dass wir eine sehr gute Arbeit hinbekommen." Das Miteinander der Fraktionen sei "sehr konstruktiv und lösungsorientiert gewesen", sagte Nahles.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte: "Wir sind drei Parteien und eine Koalition, das war auf dieser Klausur sehr deutlich." CDU, CSU und SPD eine der gemeinsame Wille, die Herausforderungen für das Land gemeinsam zu bewältigen. Dazu seien aber immer wieder auch Diskussionen notwendig. Nur so könnten Lösungen gefunden werden, die mehrheitlich Akzeptanz in der Bevölkerung finden. "Wir wollen ein Kraftzentrum in der Koalition sein", sagte er.

Gemeinsamer Wille zur fruchtbaren Zusammenarbeit

Nachdem es in den ersten Wochen der erneuten Großen Koalition immer wieder Konflikte zwischen den Regierungsparteien gegeben hatte, bemühten sich Kauder, Nahles und Dobrindt, den gemeinsamen Willen zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zu betonen. Keine Rolle spielten in den öffentlichen Stellungnahmen die umstrittenen Äußerungen Dobrindts zur Flüchtlingspolitik.

Der CSU-Politiker hatte direkt vor der Klausurtagung eine "Anti-Abschiebe-Industrie" beklagt und dafür auch Kritik aus der SPD geerntet. Dobrindt sagte am Dienstag lediglich, es sei eine "rundum gelungene Klausur" gewesen. "Das sehen Sie auch daran, dass die Schneeballschlacht vor der Klausur stattgefunden hat."