Es sind ähnliche Gedanken, die Bundesinnenminister Seehofer und Landespolitiker aus NRW über die Auto-Attacke in Münster äußern: Unverständnis über die Tat, Anteilnahme mit den Opfern. Am Abend ist ein Gottesdienst geplant.

Am Tag nach der tödlichen Auto-Attacke in Münster hat Bundesinnenminister Horst Seehofer den Tatort in der Altstadt besucht. Gemeinsam mit Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe, dem nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet legte der CSU-Politiker nach einer Schweigeminute Blumen an dem Denkmal des reisenden Händlers ab, dem "Kiepenkerl". Nach ihm ist auch das Lokal benannt, vor dem sich die Attacke ereignete.

NRW-Innenminister Reul (v.li.), Bundesinnenminister Seehofer und NRW-Ministerpräsident Laschet am Tatort.

Ein Mann war am Samstagnachmittag in eine Gruppe vor der Gastronomie gefahren: Zwei Passanten kamen ums Leben, mehr als 20 wurden verletzt. Der Fahrer erschoss sich nach der Tat.

Mehr zum Thema Polizei in Münster geht von Einzeltäter aus, 08.04.2018

"Keine absolute Sicherheit möglich"

Seehofer verurteilte die Attacke als "feiges und brutales Verbrechen". Er sei nach Münster gekommen, "um die Solidarität und Anteilnahme der gesamten Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen, insbesondere der Bundeskanzlerin".

"Wir trauern mit den Angehörigen und Freunden um die Opfer. Wir hoffen inständig und beten dafür, dass die Verletzten wieder gesund werden."

Der Bundesinnenminister berief sich auf die bisherigen Ermittlungsergebnisse der Polizei. Es gebe starke Hinweise, dass es sich um einen Einzeltäter handle und kein Bezug zur Terrorszene bestehe. Seehofer lobte die Arbeit der Einsatzkräfte, die alle "sehr schnell, sehr gut und absolut professionell" gehandelt hätten.

Ein Vorfall wie dieser zeige, "dass bei allen Bemühungen einer staatlichen Gemeinschaft, bei allem Menschenmöglichen, das wir tun und tun müssen für den Schutz unserer Bürger, leider eine absolute Sicherheit nicht möglich ist". Der Staat müsse aber weiterhin "alles tun, um solche Verbrechen, die man gar nicht für möglich halten möchte, in der Zukunft weiter zu mindern oder vielleicht sogar zu verhindern".

Ähnlich äußerte sich Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul: Ob "auf Plätzen und Straßen, in Zügen und Flugzeugen" - absolute Sicherheit könne nirgends garantiert werden. Reul betonte, die Ermittlungen zur Auto-Attacke würden noch "Stunden und Tage" in Anspruch nehmen: "Es ist die Stunde der Ermittler."

Viele Fragen offen nach Kleinbus-Attacke in Münster

tagesschau 13:15 Uhr, 08.04.2018, Caroline Imlau, WDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-392501~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Dank für die Besonnenheit, Kritik an der Hetze

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sprach von einem "schrecklichen, einem traurigen Tag für die Menschen in Münster" und darüber hinaus für ganz Nordrhein-Westfalen und Deutschland. Er hob vor allem die Besonnenheit und Solidarität der Einwohner der Stadt hervor. Laschet hätte sich gewünscht, dass auch diejenigen diese Reaktion an den Tag gelegt hätten, die "ganz schnell bei Twitter und anderswo wieder das Hetzen begonnen hätten".

Laschet spielte damit auf Spekulationen an, die direkt nach der Tat im Internet kursierten und auf die mögliche Herkunft und das Motiv des Täters abzielten. Für Opfer und Angehörige spielten Faktoren wie die Religion der Täter jedoch keine Rolle, sagte Laschet, "sie haben einen Menschen verloren". Diesen Respekt solle man im Blick haben. Am Montag werde die Opferschutzbeauftragte der nordrhein-westfälischen Landesregierung, Elisabeth Auchter-Mainz, nach Münster kommen, um den Familien und "jedem, der jetzt Hilfe braucht" zur Verfügung zu stehen.

Gottesdienst am Abend

Am Abend soll der bei der Auto-Attacke Getöteten und Verletzten bei einem ökumenischen Gottesdienst im Paulus-Dom von Münster gedacht werden. Es solle "für all diejenigen gebetet werden, deren Leben durch die Vorfälle am Samstag auf so schreckliche Weise aus den Angeln gehoben wurde", teilte das Bistum mit. Der Gottesdienst sei ein Angebot "für alle Betroffenen und ihre Angehörigen, aber auch für alle, die geholfen haben", hieß es in der gemeinsamen Einladung des Bistums, des Evangelischen Kirchenkreises, des Stadtdekanats und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Münster.

Der Münsteraner Bischof Felix Genn wird den Gottesdienst um 19.30 Uhr leiten. Er wird auf der Webseite sowie auf der Facebook-Seite des Bistums live übertragen.

Bereits am Samstagabend hatten sich Münsteraner versammelt, um gemeinsam zu trauern. In den sozialen Medien hatten Nutzer zu einer Trauerversammlung am Aasee in der Innenstadt aufgerufen. Ein paar Dutzend Menschen standen dort im Kreis um Kerzen. Die Jugendkirche Effata in der Innenstadt nahe dem abgesperrten Bereich öffnete ebenfalls ihre Türen.

Über dieses Thema berichtete WDR 2 am 08. April 2018 um 06:00 Uhr.