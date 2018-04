Nach Auto-Attacke in Münster Warnung vor vorschnellen Urteilen

Nach der Amokfahrt von Münster hat NRW-Innenminister Reul zu "Besonnenheit" aufgerufen und gleichzeitig vor pauschalen Schuldzuweisungen gewarnt. Derweil werden neue Details aus einem Brief des Täters bekannt.

Der Schock, Trauer und Fassungslosigkeit in Münster nach der tödlichen Autoattacke sitzen tief. Während die Ermittler weiter nach dem Motiv des Täters suchen, hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul zu Besonnenheit und Ruhe aufgerufen. Zugleich warnte er vor vorschnellen und pauschalen Schuldzuweisungen. Der CDU-Politiker nannte es im Deutschlandfunk "unverantwortlich" und "unsäglich", wenn jemand, wie die AfD-Politikerin Beatrix von Storch, gleich nach der Tat vorschnell Schlüsse ziehe und Verdächtigungen äußere, ohne dass irgendetwas klar sei.

NRW- Innenminister Herbert Reul ruft zu Ruhe auf und warnt vor vorschnellen Urteilen

Kritik an AfD-Politikerin von Storch

Von Storch hatte kurz nach der Tat "WIR SCHAFFEN DAS!" in Anlehnung an das Zitat von Kanzlerin Angela Merkel zur Flüchtlingskrise getwittert und dafür Kritik geerntet. Reul kritisierte aber auch seinen Parteifreund, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der kürzlich einen Mangel an Sicherheit in Deutschland bemängelt hatte. "Ich halte nichts von solchen Vorwürfen, die pauschal sind", sagte er.

Nach wie vor ist das Tatmotiv des Amokfahrers unklar: "Es sieht ganz so aus, dass es sich um einen psychisch gestörten, labilen Täter handelt, der offensichtlich schon länger darüber nachgedacht hat, sich jetzt auch das Leben zu nehmen", sagte Reul weiter.

Aufruf zur Besonnenheit

Ob es für dessen Vorgehen politische Motive gebe, könne man, so Reul, abschließend noch nicht sagen. Allerdings schließe man nach bisherigem Stand einen islamistischen Hintergrund aus. Ob es andere politische Motive gebe, werde noch geprüft. Auch wenn der Mann schon früher mit kleineren Straftaten aufgefallen sei, so glaube er nicht, dass die Polizei ihn schon früher hätte schärfer in den Blick nehmen müssen.

Reul rief zudem zur Besonnenheit auf: "Es ist gut, wenn die Menschen sich nicht einschüchtern lassen", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung".

Ermittlungen nach Todesfahrt in Münster

tagesschau 20:00 Uhr, 08.04.2018, Caroline Imlau, WDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-392621~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Täter besaß keinen Waffenschein

Woher der Täter die Waffe hatte, mit der er sich nach der Tat erschoss, ist noch unklar. Klar sei aber, so Reul im Sender WDR 5, dass der Mann keinen Waffenschein besaß. Es sei "keine ordnungsgemäß erworbene Waffe gewesen".

Der Mann war am Sonnabend in der Altstadt von Münster mit einem Kleintransporter in eine Restaurantterrasse gerast. Dabei tötete er eine 51-jährige Frau und einen 65-jährigen Mann. Etwa 20 Menschen wurden verletzt, drei von ihnen befinden sich immer noch in Lebensgefahr. Sieben Verletzte würden noch stationär behandelt, erklärte der Direktor des Universitätsklinikums Münster, Michael Raschke.

Täter hinterließ Lebensbeichte - neue Details

Laut Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" verfasste er vor der Tat eine Art Lebensbeichte, die er an Bekannte versandte. Zudem hinterließ er ein 18-seitiges Schreiben, das die Ermittler als Andeutung eines Suizides werten.

Unterdessen sind neue Details daraus bekannt geworden: Wie der "Kölner Stadtanzeiger“ unter Berufung auf den Brief berichtet, habe er seinen beruflichen Niedergang als erfolgreicher Industriedesigner nicht verkraftet. So habe er eine Lampe entworfen, die sich zeitweise sehr gut verkaufte. Später habe der Erfolg aber nachgelassen zitiert die Zeitung aus dem Brief weiter.

Private Probleme

Laut dem Bericht verdiente der 48-Jährige zwischenzeitlich viel Geld, besaß fünf Autos und mehrere Wohnungen. Als sich seine Lage verschlechterte, gab er anderen die Schuld. Unter anderem beschuldigte er seinen Vater, überwarf sich mit Freunden und machte Ärzte für angeblich falsche Behandlungen verantwortlich.

Über dieses Thema berichtete WDR 2 am 08. April 2018 um 06:00 Uhr und die Tagesschau um 13:15 Uhr.