Kanzlerin Merkel bedauert das Aussteigen der FDP aus den Sondierungsgesprächen. Eine Jamaika-Koalition wäre möglich gewesen, sagte sie im ARD-Brennpunkt. Wie es weitergeht, müsse der Bundespräsident entscheiden. Eine Minderheitsregierung sehe sie jedoch skeptisch.

"Es ist natürlich bedauerlich, dass es zu dieser Situation gekommen ist" - so bilanziert Angela Merkel das Aus der Sondierungsgespräche in der vergangenen Nacht. "Trotzdem gibt es Stabilität in unserem Land", sagte die geschäftsführende Bundeskanzlerin im Interview mit dem ARD-Brennpunkt, das am späten Nachmittag aufgezeichnet wurde.

Die Verantwortung dafür sieht Merkel bei der FDP. Deren Entscheidung respektiere sie natürlich - eine kleine Spitze war dennoch zu hören: Die FDP habe sich mit ihrem Ausstieg aus den Sondierungsgesprächen entschieden zu sagen, "das, was ich den Wählerinnen und Wählern gesagt habe, das gilt nicht mehr", kritisierte Merkel. Allerdings seien für den Ausstieg bereits am Sonntagmorgen Anzeichen vorhanden gewesen.

"In vielen Fragen aufeinander zubewegt"

Merkel zufolge wäre eine Jamaika-Koalition "in der Sache möglich gewesen".

"Aus meiner Sicht waren wir wirklich auf der Zielgeraden und hatten sehr, sehr viel für die Wählerinnen und Wähler erreicht." Der CDU-Vorsitzenden zufolge sei auch bei der für die FDP wichtigen Frage der Abschaffung des Solidaritätszuschlags eine Einigung erreicht worden: "Wir hätten 75 Prozent der Menschen vom Solidaritätszuschlag befreit", so Merkel. Auch in den - vor allem zwischen Grünen und CSU umstrittenen - Fragen der Migration "haben wir uns sehr aufeinander zubewegt".

Merkel lobte dabei auch die Grünen: Diese seien in vielen Fragen auf die Union zugegangen. Dabei sie viel Vertrauen aufgebaut worden - das habe auch Zeit gebraucht. Ihre eigene Partei und die CSU hätten sich ebenfalls in entscheidenden Punkten bewegt: "Es wäre in der Sache möglich gewesen."

"Steinmeier wird entscheiden"

Ob nun Neuwahlen folgen, die SPD noch einmal gebeten werde, ihre Ablehnung einer Großen Koalition zu überdenken oder eine bisher nie dagewesene Minderheitsregierung eine Möglichkeit wäre - bei all diesen Fragen verwies Merkel auf denjenigen, der nun zuständig ist: "Der Bundespräsident hat jetzt das Heft des Handelns in der Hand." Frank-Walter Steinmeier "wird das weitere Vorgehen ordnen", so Merkel. Ihr heutiges Gespräch mit ihm sei sehr gut gewesen.

Merkel selbst hält Neuwahlen für den besseren Weg: Sie habe eine Minderheitsregierung nicht geplant, sagte Merkel im Interview. Der Weg der Minderheitsregierung müsse sehr genau überlegt werden. "Ich bin sehr skeptisch."

"Und so ist der Weg zur Regierungsbildung schwieriger als wir uns alle gewünscht haben, aber er ermöglicht eine stabile Phase, in der wir auch neue Weichen stellen können - wie, wird der Bundespräsident entscheiden", so ihre Bilanz.