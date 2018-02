CDU-Sonderparteitag Etappenziel geschafft

Gewohnt nüchtern hat Kanzlerin Merkel für ein Ja der CDU zum Koalitionsvertrag geworben. Ihren Kritikern kam sie bei der Gesundheitspolitik und der Inneren Sicherheit entgegen. Bei der Aufarbeitung der Bundestagswahl blieb sie aber vage.

Von Eckart Aretz, tagesschau.de

18 Jahre führt Angela Merkel die Christlich Demokratische Union. An 30 Parteitagen hat sie seit 1990 teilgenommen, an mehr als der Hälfte als Vorsitzende. Dass Partei und Chefin sich kennen und wissen, was sie voneinander zu erwarten haben, ist insofern gleichermaßen Binse wie Untertreibung.

Einerseits. Andererseits kam es beim 30. Parteitag an diesem Montag schon ein bisschen mehr auf das an, was Merkel sagen würde, als auf anderen Zusammenkünften. Es hatten sich Unmut und Ermattung aufgetan in der Partei. Magere 31 Prozent der Stimmen bei der Bundestagswahl. Wochen zäher Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen. Am Ende ein Koalitionsvertrag, der allenthalben als Erfolg für die Sozialdemokraten gewertet wurde - es gab einiges zu erklären in Berlin.

Ran ans gute Gefühl

Merkel begegnet dem zunächst auf der emotionalen Ebene. Sie blickt nicht auf den Abend des 24. September zurück, sondern erinnert die Delegierten an die Zeit von vor einem Jahr. Das hat den Vorteil, dass sie über den Endspurt im saarländischen Wahlkampf sprechen kann, über die vermeintliche Wechselstimmung jener Tage und dann über den umso triumphaleren Wahlsieg der Union. "Ein echter Knaller" sei das gewesen, sagt Merkel ungewohnt flapsig.

Praktischerweise ist sie damit bei Annegret Kramp-Karrenbauer, noch Ministerpräsidentin des Bundeslandes, ab sofort Generalsekretärin der CDU und seit ihrer Nominierung durch Merkel vor Wochenfrist so etwas wie der Liebling der Partei. Mit Kramp-Karrenbauer verbinden sich die Hoffnungen der Christdemokraten auf mehr Debatten, mehr Profil und mehr Konservatismus. Entsprechend stark fällt der Applaus aus, als Merkel den Namen der Saarländerin erwähnt.

Mit ihrer Entscheidung für die Ministerpräsidentin hatte Merkel in der vergangenen Woche schon ein Signal an ihre Skeptiker gesandt. Die am Sonntag veröffentlichte Kabinettsliste wiederum hatte ein übriges getan, um zu verdeutlichen, dass Merkel sich der Kritik an ihr nicht verschließt. So gesehen konnte die Vorsitzende der Zusammenkunft in dem alten Postbahnhof in Berlin einigermaßen gelassen entgegensehen.

Herzliches Einvernehmen: Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer

Ein Versprechen muss eingelöst werden

Und doch muss sie nach dem starken "AKK"-Applaus auf die unangenehmen Dinge kommen und über die Bundestagswahl sprechen, es hilft ja nichts. Muss auf die Ursachen eingehen und die Lehren, die daraus gezogen werden. Immerhin hat sie der Partei eine umfassende Aufarbeitung versprochen.

Die fällt zunächst Merkel-typisch aus. "Vielschichtig" nennt sie den Wahlausgang, es gebe positive und negative Seiten. Die Kritiker erinnert sie daran, dass die Union immer noch die stärkste Kraft im Bundestag ist, eine Regierung nicht ohne sie gebildet werden kann. Aber sie kann auch nicht umhin, einzuräumen, dass das Ergebnis "nicht unseren Ansprüchen" entspreche. Merkels Konsequenz: kein Rückzug ins "Jammertal" oder in "Selbstfindungskurse", sondern: "Wir wollen es besser machen."

Europa hintangestellt

Aber ist der Koalitionsvertrag die passende Handlungsanweisung dafür? Merkel versucht, die Skeptiker zu gewinnen, indem sie das Papier zunächst auf links dreht. Nicht die Europapolitik steht am Anfang ihrer Ausführungen, die von der CDU ohnehin umso kritischer beäugt wird, als die SPD in einer neuen Koalition Außen- und Finanzministerium unter ihrer Fittiche haben. Sondern die Familienpolitik, viele Jahre die Domäne der CDU.

Also preist die Vorsitzende das Geld, das die Koalition zusätzlich ausschütten will - für die Unterstützung der Kinder, für Baumaßnahmen, für Kindertagesstätten. Ein ähnlicher Tenor bei den Ausgaben für Bildung- und Forschung.

Abgrenzung nach links

Das allerdings würde auch vielen Sozialdemokraten gefallen und nicht reichen, die Skeptiker, zumal vom wirtschaftsliberalen Flügel, für den Vertrag zu erwärmen. Also wendet sich Merkel der Gesundheitspolitik zu und erinnert daran, dass die CDU das sozialdemokratische Projekt einer Bürgerversicherung abgewehrt hat. "Wir haben diesen Irrweg verhindert", ruft sie aus, "und das mit recht". Da gerät der Beifall schon etwas lauter.

Merkel stellt sich hier deutlich in die Mitte ihrer Partei. Noch stärker kommt dem sie Bedürfnis nach Selbstvergewisserung und Kurskorrektur bei der Inneren Sicherheit entgegen. Die Akzentuierung hat Merkel schon im Jahr vor der Bundestagswahl nach und nach verschoben, in ihrer Rede vor dem Parteitag leuchtet sie das deutlich aus. Fordert ein "Wertefundament bei der Integration" und "deutliche und spürbare Konsequenzen für Integrationsverweigerer".

Die Einigung mit der CSU bei der Migrationssteuerung nennt sie "dringend notwendig" und betont: Die habe man im Koalitionsvertrag "vollständig durchgesetzt". An der Stelle bedauert man doch ein wenig, nicht den Gesichtsausdruck Horst Seehofers sehen zu können. Auch, als Merkel "Null Toleranz" zum Leitmotiv der Inneren Sicherheit ausruft.

Erhielt von Merkel den Zuschlag für das Gesundheitsministerium: Jens Spahn

Fingerspitzengefühl erfordert

Es ist ein schmaler Grat, auf dem Merkel in dem alten Postbahnhof in Berlin wandelt. An manchen Stellen bleibt ihr Blick nach vorne vage und belanglos. Wenn Merkel etwa in der Wirtschaftspolitik deklamiert, dass sie wolle, "dass Deutschland auch in Zukunft erfolgreich ist" und überhaupt "Tempo und Dynamik" brauche, hält mancher Delegierter den Zeitpunkt gekommen, doch mal schnell seine Mails zu checken.

Doch Merkel muss gerade hier die Dynamik beschwören, um den Delegierten die Übernahme des Wirtschaftsministeriums schmackhaft zu machen, ein Haus, das sie zum "Sehnsuchtsort" hochjazzt, von dem die Partei "über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte" geträumt habe. Wie über das Ministerium zuletzt gesprochen worden sei, befremde sie.

Merkel beschwört das Große, Ganze

Am Anfang ihrer Rede hatte Merkel festgestellt, das "Orientierung" gefragt sei und die Antwort auf die Frage, was die CDU ausmache. Viel und Neues sagt sie dazu in ihrer einstündigen Rede nicht. Am Ende appelliert Merkel an die Vernunft. Sie erinnert die Delegierten an die Erwartungen im Land. Verantwortung sei doch bei der CDU "daheim", sei "Markenkern" der Christdemokraten und außerdem "kein Spiel".

Das sehen auch die meisten Delegierten so und stimmen am Nachmittag mit großer Mehrheit für den Koalitionsvertrag. Eine Entscheidung des Kopfes ist das, weniger des Herzens, was Merkel schon vorher am immerhin knapp vierminütigen, aber nicht überschwänglichen Beifall für ihre Rede ablesen kann. Merkel muss das nicht stören, sie hat ihr Ziel erreicht und den 30. Parteitag ohne allzu vergiftete Debatten überstanden. Das kann sie in diesen Tagen schon als Erfolg werten.

