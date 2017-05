Merkel auf Kirchentag "Religion gehört in den öffentlichen Raum"

Zum Auftakt des Evangelischen Kirchentages hat Kanzlerin Merkel betont, dass Religion für sie und die CDU in den öffentlichen Raum gehöre. Zuvor war das Protestantentreffen mit drei Gottesdiensten in Berlin eröffnet worden. 70.000 Besucher nahmen daran teil.

Zu Beginn des Evangelischen Kirchentags hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Kirchen ermuntert, sich weiter in politische Debatten einzumischen. Das Evangelium sei kein Regierungsprogramm, sagte die CDU-Chefin bei einem Empfang des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU anlässlich des Kirchentags in Berlin. Dennoch sei es besser, die Kirchen mischten sich ein, als dass sie sich zurückhielten. Dabei dürfe nur die christliche Botschaft nicht zu kurz kommen.

Vor allem CSU-Politiker hatten in der jüngeren Vergangenheit den Kirchen vorgeworfen, sich zu sehr in politische Debatten einzumischen. Merkel unterstrich, in Deutschland gebe es die Trennung von Kirche und Staat. Der Staat trete den Religionen aber wohlwollend gegenüber.

Besondere Erfahrungen in der DDR

Nach der deutschen Einheit und der Erfahrung in der DDR, in der Kirchen aus dem öffentlichen Raum verdrängt wurden, sei es ihr schwer gefallen, öffentlich Religion zu praktizieren, sagte Merkel. Heute gelte für sie: "Es ist ein richtiges Zeichen des öffentlichen Bekenntnisses." Für die Union stehe fest, so Merkel: "Religion gehört in den öffentlichen Raum." Das betonte sie vor den Empfanggästen, darunter der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au.

Mit Blick auf das 500. Reformationsjubiläum, in dessen Zeichen der Kirchentag in diesem Jahr steht, würdigte Merkel die Leidenschaft des Reformators Martin Luther und dessen Einstehen für seine Überzeugungen. Wenn man sich auf diesen lutherischen Blick einlasse, "dann haben wir eine echte Chance, dass diese Tage, die vor uns liegen, Tage der Orientierung werden", sagte Merkel mit Verweis auf den Kirchentag.

Diskussion mit Obama

Das Protestantentreffen war zuvor mit drei Gottesdiensten unter freiem Himmel im Zentrum Berlins eröffnet worden. 70.000 Besucher nahmen daran teil. Der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg geht bis Sonntag.

Mit dem Auftritt von Ex-US-Präsident Barack Obama und Kanzlerin Merkel feiert der Kirchentag in Berlin an seinem ersten Programmtag einen besonderen Höhepunkt. Vor dem Brandenburger Tor sprechen die Politiker am Vormittag über das Thema "Engagiert Demokratie gestalten. Zuhause und in der Welt Verantwortung übernehmen". Gleich im Anschluss fliegt Merkel nach Brüssel, wo sie auf dem NATO-Gipfel Obamas Nachfolger Donald Trump trifft.

