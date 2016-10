Der Terrorverdächtige Al-Bakr hat sich den Behörden zufolge im Gefängnis das Leben genommen. Der Vorfall habe sich in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Leipzig ereignet, teilte das sächsische Justizministerium mit. Er soll zuvor einen Bombenanschlag in Deutschland geplant haben.

Der Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr hat sich den sächsischen Behörden zufolge im Gefängnis das Leben genommen. Der Vorfall habe sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Justizvollzugsanstalt Leipzig ereignet, teilte das Landesjustizministerium mit. Laut ARD-Informationen soll sich der Mann in seiner Zelle erhängt haben.

Al-Bakr plante Anschlag auf Flughafen

Dem "Spiegel" zufolge soll der Syrer im Gefängnis im Hungerstreik gewesen sein und sich wegen akuter Suizidgefahr unter ständiger Beobachtung befunden haben. Einzelheiten zu den Umständen des Todes will Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow am Donnerstagvormittag mitteilen.

Politiker der SPD und Grünen zeigten sich fassungslos und schockiert, dass Al-Bakr im Gefängnis Suizid begehen konnte. "Wie kann jemand, der angeblich unter ständiger Beobachtung stehen soll, erhängt aufgefunden werden?", schrieb der Grünen-Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner bei Twitter. Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs schrieb: "Was ist denn schon wieder in Sachsen los? Irre." Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Steffi Lemke, pochte auf eine zügige Aufklärung der sächsischen Justiz.

SteffiLemke @SteffiLemke Ich erwarte, dass es morgen bessere Erklärungen zum Tod von Al-Bakr gibt als das Abtauchen aller Zuständigen heute. Twitter 12.10.2016 23:35 Uhr via

Bombenanschlag geplant

Die Polizei hatte den als Flüchtling anerkannten Mann am Montag in Leipzig festgenommen, nachdem er von drei Landsleuten in einer Wohnung überwältigt und gefesselt worden war. Ihm wurde vorgeworfen, einen Bombenanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant zu haben. Zuvor hatten Ermittler in einer Wohnung, in der Al-Bakr sich aufgehalten hatte, 1,5 Kilogramm hochexplosiven Sprengstoff gefunden. Nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz unterhielt der 22-Jährige außerdem Beziehungen zur Extremistenmiliz "Islamischer Staat".

Drei Syrer der Mitwisserschaft bezichtigt

Nach seiner Festnahme hatte Al-Bakr in seiner Vernehmung die drei Syrer, die ihn überwältigt hatten, der Mitwissenschaft bezichtigt. Inwieweit diese Aussage als glaubhaft eingestuft wurde, ist unklar. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die die Ermittlungen führt, wollte die Angaben nicht bestätigen. Auch die Frage, ob die drei Syrer, die ihn überwältigt hatten, noch als Zeugen oder Verdächtige in dem Ermittlungsverfahren behandelt würden, blieb unbeantwortet.

Als Flüchtling nach Deutschland gekommen

Al-Bakr war Anfang 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Nach Recherchen des MDR war er zwischenzeitlich aber wieder in Syrien. Das habe die Familie des 22-Jährigen mitgeteilt, berichtete das Magazin "Exakt". Mitbewohner aus dem nordsächsischen Eilenburg hätten ebenfalls von seinem Aufenthalt in Idlib berichtet. Sie hätten den 22-Jährigen aber nicht als besonders religiös beschreiben. Nach seiner Rückkehr soll er sich jedoch verändert haben. Laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière wurde Al-Bakr 2015 von den Sicherheitsbehörden überprüft. "Allerdings ohne Treffer. Es steht ja auch noch gar nicht fest, wann es dort zu einer Radikalisierung gekommen ist", sagte er.